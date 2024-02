Medien: XXL-Umbruch beim FC Bayern möglich

IMAGO

Joshua Kimmich (l.) und Leon Goretzka stehen beim FC Bayern auf dem Prüfstand

Beim FC Bayern rumort es gewaltig hinter den Kulissen. Angesichts einer erneut wenig erbaulichen Saison deuten sich größere personelle Umwälzungen beim deutschen Rekordmeister an. Nur vier Profis sollen unantastbar sein.

Dabei handelt es sich einem "Sky"-Bericht zufolge um Torhüter und Kapitän Manuel Neuer, Routinier Thomas Müller und Torjäger Harry Kane sowie Offensiv-Juwel Jamal Musiala, der als neues Gesicht des Klubs aufgebaut werden soll. Der Rest des Kaders müsse angesichts der dürftigen Leistungen der letzten Wochen und Monate "zwangsläufig hinterfragt werden", heißt es.

Der eine oder andere Superstar könnte den FC Bayern im Zuge dessen offenbar verlassen, auch, um Transfer-Einnahmen für den Umbruch zu generieren. Explizit genannt werden die Namen von Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané.

Sie alle blieben den Nachweis, Unterschiedsspieler zu sein, zuletzt immer wieder schuldig und verfügen zudem über lang laufende und sehr gut dotierte Verträge an der Säbener Straße. Auf der anderen Seite versprechen ihre hohen Marktwerte im Falle eines Abgangs aber auch willkommene Millionensummen für die Transfer-Kasse.

"Unbequeme Entscheidungen" für Max Eberl beim FC Bayern

Maßgeblich an den Kader-Planungen mitwirken wird wohl bereits der designierte Sportvorstand Max Eberl, der am 26. Februar auf der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern offiziell berufen werden soll. Er müsse sich direkt in den ersten Wochen seines neuen Jobs auf "unbequeme Entscheidungen" einstellen, heißt es.

Über allem schwebt zudem die Trainerfrage. Zwar wollen die Verantwortlichen dem Vernehmen nach grundsätzlich weiterhin an Thomas Tuchel festhalten. Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge gehen dem umstrittenen Chefcoach aber langsam die Argumente aus.

Es mehren sich zudem Berichte über eine Spaltung der Mannschaft in Tuchel-Gegner und -Befürworter. Spieler wie Kimmich, Goretzka oder Müller werden "Bild" zufolge dem "Anti-Lager" zugeordnet, Neuer, Musiala und Kane stehen noch hinter dem Coach.