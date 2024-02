Experte warnt FC Bayern vor historischem "Tiefpunkt"

IMAGO/Laci Perenyi

Bekommen Thomas Tuchel und der FC Bayern noch die Kurve?

Der FC Bayern steckt nach drei Niederlagen in Serie in der Krise. Laut Kult-Coach Peter Neururer wird vor allem das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom über die Zukunft von Thomas Tuchel in München entscheiden. Im Falle eines Ausscheidens drohe ein "Tiefpunkt".

Peter Neururer ist sich sicher: Der Meister-Zug ist für den FC Bayern abgefahren. Zu groß sei der Rückstand von acht Punkten auf Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen, analysierte der 68-Jährige in seiner Kolumne für "wettfreunde".

"Zumal ich glaube, zumindest mache ich mir Gedanken darüber, dass in dieser Mannschaft einiges nicht stimmen kann, denn ansonsten kann ich nicht solch eine Leistung abliefern", sagte Neururer.

Der langjährige Trainer nimmt vor allem die Spieler des FC Bayern in die Pflicht. "Die Mannschaft die aufgelaufen ist, am Sonntag zum Beispiel, losgelöst von allen Wechseln, muss imstande sein, in Bochum, gerade in der jetzigen Situation, in der sich der FC Bayern München befindet, ganz klar zu gewinnen", lautete das unmissverständliche Urteil.

Geht es für Tuchel beim FC Bayern weiter?

In der Champions League steht der deutsche Rekordmeister ebenfalls mit dem Rücken zur Wand. Der FC Bayern geht mit einer Hypothek von 0:1 in das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom.

"Normalerweise muss Bayern München das Viertelfinale erreichen. Ansonsten wird das wahrscheinlich der Tiefpunkt der letzten 20 Jahre werden, den Bayern München möglicherweise damit erreichen würde", blickte Neururer auf das zweite Duell mit dem italienischen Erstligisten (5. März) voraus.

Der TV-Experte glaubt nicht, dass Thomas Tuchel selbst hinschmeißt, sondern um seinen Job kämpfen wird. "Ich glaube, dass bei der nächsten Niederlage gegen Lazio Rom, beim Ausscheiden gegen Lazio Rom, letztendlich dann die Zusammenarbeit beendet wird. Ich hoffe persönlich für den FC Bayern und auch für Thomas Tuchel, dass das nicht so zustande kommt, aber ich befürchte es", so Neururer.