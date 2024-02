Medien: Zwei Bayern-Stars auf Juve-Wunschliste

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Noussair Mazraoui (Mitte) soll das Interesse von Juventus Turin geweckt haben

Die Unruhe rund um den FC Bayern befeuert auch die internationale Gerüchteküche. Immer mehr Münchner Stars wird ein möglicher Abgang im Sommer 2024 angedichtet. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin soll zwei davon besonders weit oben auf seiner Wunschliste haben.

Die Kombination aus zeitnah auslaufenden Verträgen, unzufriedenen Spielern und der allgemein durchwachsenen sportlichen Situation lässt die Gerüchteküche rund um den FC Bayern in diesen Tagen kräftig brodeln. Zahlreiche Spieler der Münchner werden mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Potenzielle Abnehmer sollen vorrangig in England, Spanien und Italien Schlange stehen.

Die Zeitung "Tuttosport" berichtet nun, dass sich aus der Serie A vor allem Juventus Turin Hoffnungen auf Neuzugänge aus München macht. Zwei Spieler wurden demnach von den Verantwortlichen auserkoren: Leon Goretzka und Noussair Mazraoui.

Bayern-Duo weit oben auf Juventus-Wunschliste

Im Fall von Goretzka sind die Gerüchte nicht neu. Der Journalist Ekrem Konur hatte der Alten Dame aus Turin schon zuvor Interesse am deutschen Nationalspieler nachgesagt. Laut "Tuttosport" ist der 29-Jährige allerdings nur die zweite Wahl von Juve-Sportchef Cristiano Giuntoli für das Mittelfeld. Noch ein Stückchen weiter oben auf der Liste soll der Niederländer Teun Koopmeiners von Atalanta Bergamo stehen.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Mazraoui. Auch der Marokkaner steht auf den Notizzetteln der Bianconeri laut "Tuttosport" sehr weit oben. Auch sein Vertrag an der Säbener Straße läuft, wie der von Goretzka, noch bis zum Sommer 2026.

FC Bayern öffnet Tür für Verkauf

Dass einer oder gar beide der Genannten den FC Bayern verlassen, ist übereinstimmenden Berichten zufolge nicht ausgeschlossen. Die Münchner sollen intern die Tür für einen Goretzka-Verkauf schon länger geöffnet haben.

Wie die Verantwortlichen über einen möglichen Verkauf von Mazraoui denken, ist hingegen nicht bekannt. Der 26-Jährige steht einem "kicker"-Bericht zufolge jedoch unter Beobachtung. Gleichzeitig ist er zumindest in dieser Saison unter Tuchel gesetzt, sofern er fit ist. Das wiederum ist bei ihm regelmäßig nicht der Fall. Zurzeit laboriert er an einem Muskelfaserriss und fällt damit schon zum fünften Mal in der laufenden Spielzeit aus.