Hummels poltert nach Elfer: "Lächerlich! Schlechter Scherz!"

IMAGO

BVB-Star Mats Hummels war außer sich

Mats Hummels verstand die Welt nicht mehr. Nach seiner Grätsche im Strafraum in der zweiten Halbzeit gegen PSV Eindhoven spielte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund deutlich sichtbar zunächst den Ball, ehe er seinen Gegenspieler Malik Tillman abräumte. Zu seiner Verwunderung zeigte Schiedsrichter Srđan Jovanovic aus Serbien auf den Punkt, es folgte der 1:1-Ausgleich durch Luuk de Jong.

Nach Spielende zeigte sich Hummels noch immer außer sich über diese vermeintliche Fehlentscheidung des Unparteiischen. Nach dem Remis in Eindhoven polterte der Weltmeister von 2014 zunächst am Mikrofon von "Prime Video" los, ehe er seinem Frust in den Sozialen Medien Ausdruck verlieh.

"Null Prozent Elfmeter, null", sagte Hummels bei "Prime Video" unmissverständlich über seine Notgrätsche im Strafraum, nachdem er sich die Fernsehbilder noch einmal angesehen hatte.

Schon unmittelbar nach der strittigen Szene in der 54. Minute hatte der 35-Jährige beteuert, zunächst nur den Ball gespielt, anstatt seinen Gegenspieler gefoult zu haben. Doch Schiri Jovanovic zeigte sich unverwüstlich, sah sich die Wiederholung der Hummels-Grätsche nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee nicht einmal selbst an.

"Ich spiele ganz klar den Ball zuerst, verändere die Bahn, erwische ihn danach noch minimal - aber wir sind im Fußball, tut mir leid. Der Tillman hat sich totgelacht auf dem Platz, der Bakayoko hat sich totgelacht, die haben mich alle angegrinst, minutenlang", war der BVB-Verteidiger nach der Partie außer sich.

Hummels bezeichnet Elferpfiff als "schlechten Scherz"

Hummels witterte Methode. "Das ist der zweite lächerliche Elfmeter, den wir kassiert haben in der Champions League nach Paris, ich verstehe die Schiedsrichter nicht. Wir sind auf dem falschen Weg. Ich habe den Eindruck, der VAR hat die Schiedsrichter schlechter gemacht."

"Kein Profi auf der Welt" würde diesen Strafstoß geben, war sich Hummels sicher und hatte sich auch auf der Bus-Heimfahrt von Eindhoven nach Dortmund in der Nacht zu Mittwoch noch nicht wesentlich beruhigt.

Da nämlich griff er noch zum Handy und ließ seine riesige Anhängerschaft an seinen Emotionen teilhaben. "Twitter wartet drauf. Twitter bekommt es. Was für ein Witz, ein Elfmeter gegen uns. Schon wieder! Ich kann nicht glauben, dass es Entscheidungen wie heute oder gegen Chelsea oder PSG mit dem VAR geben kann", regte sich Hummels auf, der sich in der Vergangenheit schon mehrfach in der Öffentlichkeit über den Videoschiedsrichter beschwert hatte.

Via Instagram postete Hummels zudem ein Bild der strittigen Szene, auf dem klar zu sehen ist, wie er mit seiner Grätsche den Ball spielt.

Hummels bezeichnete den Elfmeterpfiff noch einmal als "schlechten Scherz", tausendfach bekam er Zustimmung unter seinen Frust-Post.

Am 13. März begrüßt der BVB die PSV aus Eindhoven zum Achtelfinal-Rückspiel in Dortmund und kann trotz des strittigen Elfmeterpfiffs vom Dienstagabend noch aus eigener Kraft in die Runde der letzten Acht einziehen.