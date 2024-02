Manchester United weiterhin heiß auf Kane?

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Harry Kane wechselte 2023 zum FC Bayern

Der FC Bayern machte Harry Kane im vergangenen Sommer zu seinem Rekord-Einkauf. Nun wird schon wieder darüber spekuliert, dass Manchester United erneut seine Fühler nach dem Torjäger ausstrecken könnte.

Der FC Bayern war mit seinem Interesse an Harry Kane in vergangenen Sommer nicht allein. Manchester United wurde ebenfalls mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Das Portal "footballtransfers.com" greift das Thema nun wieder auf.

Sollte der Spieler eine Rückkehr in die Premier League anstreben, würde Manchester United seine Spur verfolgen, heißt es in einem jüngsten Bericht.

Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027. Die Münchner dürften kein Interesse daran haben, ihren Leistungsträger abzugeben. Der Bundesligist hatte sich vor der laufenden Saison nach einem zähen Verhandlungspoker mit Tottenham Hotspur für rund 95 Millionen Euro die Dienste des Mittelstürmers gesichert. Zuletzt kursierte ein Gerücht, wonach der FC Chelsea die Situation des 30-Jährigen beobachten soll.

FC Bayern: Mathys Tel weckt Interesse von Manchester United

"footballtransfers.com" handelt indes noch einen weiteren Bayern-Star bei Manchester United: Mathys Tel. Die Red Devils hätten ein "lange bestehendes Interesse" am 18-Jährigen, so der Tenor. Der Offensivmann ist noch bis 2027 an die Münchner gebunden. Transfer-Reporter Ekrem Konur brachte neben ManUnited unlängst auch den FC Arsenal sowie Paris Saint-Germain bei Tel ins Spiel.

Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marcus Edwards (Sporting CP), Michael Olise (Crystal Palace), Jarrad Branthwaite und Amadou Onana (beide FC Everton) werden in dem entsprechenden Bericht ebenfalls als mögliche Transfer-Kandidaten für Manchester United aufgeführt.

Der englische Rekordmeister rangiert aktuell auf dem sechsten Platz der Premier League und bangt somit noch um die erneute Qualifikation für die Champions League.