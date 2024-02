Bericht: Tuchel musste sich vor Bayern-Bossen erklären

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Thomas Tuchel ist beim FC Bayern angezählt

Der Stuhl von Thomas Tuchel beim FC Bayern wackelt derzeit mächtig. Nach einer der letzten Niederlagen musste sich der Trainer gar vor den Vereinsbossen erklären, wie nun berichtet wird.

Seit März 2023 ist Thomas Tuchel Trainer des FC Bayern. Schon in der Schlussphase der ersten Saison unter seiner Ägide schied der FC Bayern aus der Champions League und dem DFB-Pokal aus, rettete die Deutsche Meisterschaft am Ende nur mit viel Glück.

Im zweiten Jahr hängt nach dem erneuten Pokal-Aus, dem großen Rückstand auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen (acht Punkte) und der Hinspielniederlage im Achtelfinale der Königsklasse gegen Lazio (0:1) der Haussegen mächtig schief. Und zwar so schief, dass Tuchel sich zuletzt vor den Bayern-Bossen um Vereins-CEO Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und Sportdirektor Christoph Freund erklären musste, wie die "Sport Bild" berichtet.

Demnach wurde Tuchel nach der Champions-League-Pleite in Rom zum Rapport gebeten und sollte schildern, wie es zum Systemabsturz in der Partie gegen Lazio kommen konnte, wo die Münchner Elf nach dem Rückstand in sich zusammenfiel und froh sein konnte, dass es am Ende "nur" 0:1 stand. Laut dem Bericht hätten die Bosse "kaum glauben können, was sie gesehen hatten".

Also wurde Tuchel noch in der gleichen Nacht aufgefordert, seine Sicht der Dinge zu schildern und die Probleme zu benennen. Als größtes Manko soll der Coach ausgemacht haben, dass sich die Spieler nichts zutrauen und im Zweifel immer den Pass nach hinten wählen würden.

FC Bayern: Tuchel-Vorgehen in der Kritik

Neben dem Rapport nennt die "Sport Bild" zudem Vorwürfe, die Tuchel intern gemacht wurden. Demnach habe im Klub für Unverständnis gesorgt, dass Tuchel im Winter nicht nachfühlte, ob die Leihe von Josip Stanisic zu Bayer Leverkusen aufgrund der Personalprobleme in der Abwehr nicht vorzeitig abzubrechen gewesen wäre.

Zudem soll sein Vorgehen bei weiteren Personalen für Diskussionen gesorgt haben. Darunter neben der Demontierung von Joshua Kimmich auch der Umgang mit dem jungen Edel-Joker und Fanliebling Mathys Tel, der von Tuchel zuletzt öffentlich angezählt wurde und nun über einen Abschied nachdenken soll.