IMAGO/osnapix / Hirnschal

Sébastien Haller fehlt dem BVB derzeit verletzungsbedingt

Nach der Rückkehr vom Afrika-Cup brach bei Sébastien Haller eine alte Verletzung wieder auf. Ein Umstand, der den Borussia Dortmund offenbar verärgerte. Ein Fass will der BVB deshalb aber nicht aufmachen.

Nach dem Triumph beim Afrika-Cup erlitt Sébastien Haller einen Rückschlag. Der BVB-Stürmer ist erneut verletzt. Wie der BVB in der vergangenen Woche mitteilte, muss Trainer Edin Terzic gleich "mehrere Wochen" auf den Ivorer verzichten.

"Der ivorische Nationalspieler war im Finale des Afrika-Cups umgeknickt und kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Untersuchungen am Freitagmorgen in Dortmund haben ergeben, dass Hallers Sprunggelenksverletzung, die er sich Mitte Dezember gegen Mainz zugezogen hatte, wieder aufgebrochen ist und der Angreifer vorerst erneut pausieren muss", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Lange hatte Haller um die Teilnahme am Afrika-Cup zittern müssen, reiste dann aber doch zum Turnier und spielte letztlich ab dem Achtelfinale mit.

BVB-Ärger über Haller-Verletzung

Obwohl Haller mit seinen Treffern maßgeblich am Erfolg der Ivorer beteiligt war, herrscht beim BVB nun Ernüchterung. Die "Sport Bild" schreibt, dass die erneute Verletzung des Angreifers für "Ärger über die Elfenbeinküste" gesorgt hat.

Die Dortmunder seien schon überrascht gewesen, dass der 29-Jährige überhaupt nominiert wurde. Die Teilnahme verbieten wollte man dem Spieler allerdings nicht.

Dem Bericht zufolge liegt die Vermutung nahe, dass Hallers Verletzung wieder aufbrach, weil er zu früh eingesetzt wurde. Nachweisen lässt sich das allerdings nicht. Daher habe der BVB auf öffentliche Beschwerden verzichtet. Auch wolle man Haller den Erfolg "nicht versalzen".

Beim BVB arbeitet man derzeit daran, dass Haller möglichst schnell wieder fit wird. Dafür hat sich der Revierklub auch Unterstützung von Experten geholt, so die "Sport Bild". Demnach wurde unter anderem ein Spezialist für Krebserkrankungen im Profisport herangezogen. Dieser erklärte den Dortmundern, dass es normal sei, dass Haller nach seiner Krebserkrankung Zeit braucht.

Außerdem tauschten sich die BVB-Verantwortlichen mit einem Psychologen aus, um den Umgang mit Haller bestmöglich meistern zu können.