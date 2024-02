Vor Bayern-Kracher: RB-Star über seine Leistungsexplosion

IMAGO/motivio

Benjamin Sesko (M.) traf zuletzt in Augsburg für seinen RB Leipzig

Am Samstagabend kommt es in der Münchner Allianz Arena zum Kracherspiel des 23. Spieltags, wenn der FC Bayern ab 18:30 Uhr RB Leipzig zu Gast hat. Bei den Sachsen hofft Benjamin Sesko auf einen erneuten Startelf-Einsatz für seine Farben.

Das Offensiv-Juwel war im Sommer 2023 von Red Bull Salzburg zum Pokalsieger gewechselt, hatte aufgrund seiner 24-Millionen-Euro-Ablöse gleich mal eine riesige Erwartungshaltung in Leipzig geschürt.

In der Hinrunde konnte der junge Slowene diese allerdings kaum erfüllen, konnte sich lediglich an zwei der 17 Hinrunden-Spieltagen in die Torschützenliste eintragen.

Seit diesem Jahr läuft es deutlich besser für Sesko. Nicht nur, dass der 20-Jährige in fünf der sechs Begegnungen in diesem Jahr in der RB-Startelf stand. Mit drei Toren und vielen weiteren starken Offensiv-Aktionen spielt er auch merklich besser für die Roten Bullen.

"Ich weiß, dass es wichtig ist, geduldig zu sein. Daher habe ich mir Zeit bei der Entwicklung gegeben. Ich gebe auch zu: Ich brauchte etwas Zeit, bis mein Körper und mein Kopf sich an das neue Niveau gewöhnt hatten. Jetzt bin ich fast komplett angekommen – das Selbstvertrauen steigt und steigt, je mehr Spielzeit ich habe", klärte Sesko gegenüber der "Sport Bild" jetzt über seine Entwicklung beim Champions-League-Teilnehmer auf.

Sesko äußerte sich zu Wechselgerüchten

Auch Cheftrainer Marco Rose komme eine besondere Bedeutung zu, verriet der 1,93-m-Hüne: "Er hat mich auf ein anderes Level gebracht und mich gelehrt, wie wichtig die Ballannahme ist, dass ich mit pressen muss und immer gierig auf Tore sein muss. Er gab mir den Tipp: Denke an Tore, stell sie dir im Kopf vor!"

Schon zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit steht für Sesko und seine Roten Bullen nun der Vergleich mit dem deutschen Rekordmeister aus München an. Nachdem der Mittelstürmer jüngst immer wieder mit Bayern-Superstar Harry Kane verglichen wurde, winkte der Youngster selbst darauf angesprochen nun klar ab: "Ich will mich nicht mit Kane vergleichen. Seine Tor-Quote der vergangenen Jahre spricht für sich. Er ist ein ganz Großer!"

Nach seinen drei Toren im Frühjahr gegen Stuttgart, Union Berlin und Augsburg mehrten sich die Spekulationen, Sesko könnte RB Leipzig schon in diesem Sommer wieder in Richtung englischer Premier League oder spanischer LaLiga verlassen. Zu den aufgekommenen Gerüchten meinte der Torjäger: "Ich spiele bei einer Mannschaft, die zu meinem Spielstil passt, und möchte mich weiter verbessern. [...] Ich möchte viel Zeit hier verbringen, weil der Klub gut zu mir passt. Wie viele Jahre es dann insgesamt werden, werden wir sehen."