Basler: Terzic "nicht der richtige" BVB-Trainer

IMAGO

Edin Terzic ist BVB-Cheftrainer

Edin Terzic ist laut Mario Basler nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund. Der TV-Experte vertritt die Meinung, dass der BVB eigentlich um die Meisterschaft mitspielen muss und philosophiert bereits über einen möglichen Nachfolger.

Borussia Dortmund kämpft in der Fußball-Bundesliga um die Qualifikation für die Champions League. Die Meisterschaft ist dagegen schon längst kein Thema mehr rund um den BVB, beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen doch bereits 17 Punkte.

Terzic sei vor der Winterpause "am Ende" gewesen, meinte Basler am Dienstagabend bei "Sport1". Der TV-Experte erkläre sich so auch die Anstellung der beiden Assistenztrainer Nuri Sahin und Sven Bender. "Terzic wusste mit dieser Mannschaft nicht mehr weiter. Deshalb hat man sich nach dem letzten Spiel [vor der Winterpause] auch lange noch im Stadion zusammengesetzt und hat darüber diskutiert, ob man ihn freistellt, oder nicht", sagte der Ex-Mittelfeldmann.

Basler glaube, dass Terzic "nicht der richtige Trainer für Dortmund" sei. "Da muss ein anderer Trainer her", forderte der Ex-Nationalspieler: "Mit diesem Stadion und den Fans musst du einfach jedes Jahr von vorne weg sagen: 'Ich will um die deutsche Meisterschaft mitspielen'".

Basler nennt Nagelsmann als BVB-Kandidaten

Gleichzeitig erinnerte Basler an die prominenten Abgänge, die der BVB in den vergangenen Jahren immer wieder verzeichnen musste. "Wenn die nur mal zwei oder drei Jahre zusammengespielt hätten, die hätten Bayern auseinandergeschraubt. Davon bin ich fest überzeugt", so der 55-Jährige.

Basler vertrete nach wie vor die These, dass Terzic am Saisonende den Trainerstuhl räumen muss und durch Julian Nagelsmann ersetzt wird.

Der BVB habe über den 36-Jährigen diskutiert, bevor dieser als Bundestrainer angeheuerte, behauptete Basler. "Man wollte ihn eigentlich schon verpflichten. Dann hat man zu lange gewartet und dann ist er zur Nationalmannschaft gegangen", sagte der TV-Experte.