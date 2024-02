Paukenschlag! Tuchel-Aus beim FC Bayern beschlossen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Thomas Tuchel muss den FC Bayern verlassen

Trainer Thomas Tuchel muss den FC Bayern offenbar am Ende der Saison trotz seines noch bis 2025 laufenden Vertrags verlassen.

Das berichtete "Bild" am Mittwochvormittag unter Berufung auf eigene Informationen. Die Entscheidung sei nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen gefallen, heißt es. Auch "Sky" vermeldete die anstehende Trennung.

Sportliche aber auch zwischenmenschliche Probleme sollen dazu geführt haben, dass ein "Weiter so" beim deutschen Rekordmeister nicht mehr möglich war.

Einen Trainerwechsel innerhalb der Saison planen die Verantwortlichen des FC Bayern dem Bericht zufolge aber nach wie vor nicht. Den Spielern soll angesichts ihrer dürftigen Leistungen zuletzt kein Alibi gegeben werden, heißt es.

Vor diesem Hintergrund, so der Bericht, könnte die Entscheidung gegen Tuchel schon zeitnah auch offiziell kommuniziert werden. Darüber hinaus wäre der Weg für die Nachfolgersuche frei.

Der FC Bayern hatte unter Tuchels Regie seine letzten drei Pflichtspiele verloren, gegen Bayer Leverkusen (0:3), Lazio Rom (0:1) sowie den VfL Bochum (2:3). Die Diskussionen um einen erneuten Wechsel auf der Bank hatten danach Fahrt aufgenommen.

Wer beerbt Thomas Tuchel beim FC Bayern?

"Sport Bild" hatte in der aktuellen Ausgabe eine lange Mängelliste enthüllt, die Tuchel intern vorgeworfen wird. Unter anderem soll der Umgang mit Führungsspielern wie Joshua Kimmich den Bossen sauer aufgestoßen haben. Auch Tuchels öffentliche Kritik an Top-Talent Mathys Tel kam in der Chefetage wohl alles andere als gut an.

Wer Tuchel beim FC Bayern beerbt, ist unklar. Als möglicher Kandidat gilt Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso. Aber auch Ex-Coach Hansi Flick sowie Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) wurden zuletzt gehandelt.

Tuchels Ära beim FC Bayern bleibt eine kurze. Der 50-Jährige hatte das Amt erst im Frühjahr 2023 von Julian Nagelsmann übernommen.