Flick-Comeback beim FC Bayern? Insider klärt auf

IMAGO/Michael Taeger

Hansi Flick trainierte einst erfolgreich den FC Bayern

Der FC Bayern benötigt angesichts der feststehenden Trennung von Thomas Tuchel für die kommende Saison einen neuen Trainer. Zuletzt wurde über eine mögliche Rückkehr von Hansi Flick spekuliert. Die Personalie ist an der Säbener Straße aktuell aber wohl noch nicht allzu heiß.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano beim Portal "CaughtOffside" berichtet, hat es bislang noch keinen Kontakt zwischen Flick und dem FC Bayern gegeben.

In den vergangenen Tagen hatten Meldungen die Runde gemacht, die eine zweite Amtszeit des Ex-Bundestrainers in München ins Spiel brachten. Flick hatte den FC Bayern von November 2019 bis Juni 2021 als Cheftrainer betreut und dabei zahlreiche Titel gewonnen, unter anderem die Champions League 2020.

Die Münchner benötigen ab dem Sommer einen neuen Übungsleiter. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Mittwoch, dass Thomas Tuchel den Verein am Saisonende verlässt. "Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", wird Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der offiziellen Mitteilung zitiert.

Ob diese Neuausrichtung" mit Flick stattfindet, ist allerdings fraglich. "Bild" zufolge hegt der mächtige Ehrenpräsident Uli Hoeneß Zweifel an einer Rückkehr des Triple-Trainers.

Hansi Flick liebäugelt wohl mit dem FC Barcelona

Flick wird aktuell zudem auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Die Katalanen stehen ebenfalls vor einem Umbruch. Coach Xavi dankt nach der laufenden Spielzeit ab.

"Man hat auch das Gefühl, dass Flick gerne Barca trainieren und auf jeden Fall eine Erfahrung im Ausland machen würde, aber Barca wird einige Zeit brauchen, bevor man sich sich für einen neuen Trainer entscheidet, wie ich in den letzten Wochen erwähnt habe", analysierte Romano das internationale Trainerkarussell: "Flick kann nur darauf warten, aber er würde auf jeden Fall gerne neuer Barcelona-Trainer werden."