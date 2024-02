IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Konrad Laimer (l.) kehrte ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurück

Das gefüllte Lazarett des FC Bayern lichtet sich langsam. Wie die Münchner am Mittwoch bekanntgaben, ist Konrad Laimer wieder ins Training eingestiegen.

Demnach hat der Österreich am Vormittag erstmals wieder am Mannschafstraining teilgenommen. Der 26-Jährige hatte zuletzt gefehlt, nachdem er sich Ende Januar im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (1:0) einen Muskelbündelrisses in der linken Wade zugezogen hatte.

Ob Laimer in der kommenden Partie gegen RB Leipzig einsatzfähig ist, ließ der deutsche Rekordmeister offen.

Ein Comeback gegen die Sachsen dürfte dem FC Bayern aber sehr gelegen kommen. Mit Noussair Mazraoui und Sacha Boey fallen zwei Spieler aus, die auf der rechten Abwehrseite spielen können.

Mazraoui hatte sich im Auswärtsspiel beim VfL Bochum (2:3) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Laut "Bild" beträgt die Ausfallzeit rund drei Wochen. Der Marokkaner hatte zuletzt schon mehrere Spiele wegen eines Muskelbündelrisses verpasst. Erst Anfang Februar hatte der 26-Jährige sein Comeback gegeben.

Boey hat sich einen großen Faserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Seit Saisonbeginn drückt beim FC Bayern hinten rechts der Schuh. Der Abgang von Benjamin Pavard zu Inter Mailand konnte kurzfristig nicht kompensiert werden, erst im Winter kam Boey als neue Alternative.

Der FC Bayern hat in dieser Saison zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Immer wieder muss Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel umdisponieren, weil seine Profis nicht einsatzbereit sind.

Laut "Bild" haben nur drei Münchner Spieler bislang noch gar keine Blessur erlitten: Leroy Sané, Harry Kane und Mathys Tel.

Da der Kader des FC Bayern ohnehin nicht sonderlich üppig besetzt ist, mussten in dieser Saison gerade erst genesene Spieler mitunter viel früher wieder eingesetzt werden, als eigentlich beabsichtigt.