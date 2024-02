Spektakulärer Barca-Doppelschlag mit Flick und Kimmich?

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Heuern Joshua Kimmich und Hansi Flick gemeinsam beim FC Barcelona an?

Dem FC Barcelona steht im Sommer ein großer Umbruch ins Haus. Ein Nachfolger für Trainer Xavi muss her. Zudem sucht der spanische Meister nach Verstärkung für den Kader. In diesem Zusammenhang könnte sich Barca angeblich auch beim FC Bayern bedienen.

Hansi Flick gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die ab dem Sommer offene Trainerstelle des FC Barcelona. Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" spekuliert, dass der 58-Jährige im Falle einer Unterschrift einen alten Bekannten mit in die Mittelmeer-Metropole bringen könnte: Joshua Kimmich.

Der 29-Jährige arbeitete in der Vergangenheit sowohl beim FC Bayern als auch in der Fußball-Nationalmannschaft unter Flick. Kimmich besitzt in München einen Vertrag bis 2025. Am Saisonende könnte es zu einer Grundsatzentscheidung kommen: verlängern oder wechseln.

Der FC Barcelona gilt schon länger als Interessent. Laut "El Nacional" "wächst" bei Barca "der Optimismus", dass sowohl Flick als auch Kimmich im Sommer anheuern könnten.

Will Hansi Flick zum FC Barcelona?

Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte erst unlängst auf die Gerüchte um den ehemaligen Bundestrainer reagiert und angedeutet, dass ein Engagement beim spanischen Spitzenklub möglich erscheint.

"Man hat auch das Gefühl, dass Flick gerne Barca trainieren und auf jeden Fall eine Erfahrung im Ausland machen würde, aber Barca wird einige Zeit brauchen, bevor man sich sich für einen neuen Trainer entscheidet, wie ich in den letzten Wochen erwähnt habe", analysierte Romano gegenüber dem Portal "CaughtOffside": "Flick kann nur darauf warten, aber er würde auf jeden Fall gerne neuer Barcelona-Trainer werden."

Jedoch wurde der Weltmeister von 2014 zuletzt auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Romano zufolge hat es bislang noch keinen Kontakt zwischen Flick und dem deutschen Rekordmeister gegeben. Die Münchner trennen sich zum Saisonende von Thomas Tuchel.