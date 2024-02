Tuchel vor Blitz-Wechsel zum FC Barcelona?

IMAGO/Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Wechselt Thomas Tuchel vom FC Bayern zum FC Barcelona?

Nachdem der FC Bayern die Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende verkündete, nehmen die Spekulationen um seine Zukunft Fahrt auf. Ein Wechsel zum FC Barcelona könnte womöglich sogar schon zeitnah über die Bühne gehen.

Das zumindest mutmaßt "Sky". Es habe zwar bislang keinen Kontakt zwischen dem 50-Jährigen und den Katalanen gegeben, dieser stand demnach aber schon vor der Verkündung seines Abschieds vom FC Bayern auf der Liste des amtierenden spanischen Meisters.

Eine schnelle Einigung sei nun nicht mehr auszuschließen, heißt es. Tuchel plane keine Auszeit und wäre demnach sofort ab der kommenden Saison offen für einen neuen Job.

Wie heiß das Barca-Interesse am scheidenden Coach des FC Bayern wirklich ist, bleibt allerdings abzuwarten.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" hatte zuletzt berichtet, die vielen internen Differenzen rund um seine Person an der Säbener Straße und die wenig erbaulichen sportlichen Ergebnisse der letzten Woche hätten bei Klub-Boss Joan Laporta und Co. Zweifel an Tuchels Eignung gesät.

FC Bayern: Thomas Tuchel auch in der Premier League gehandelt

Bislang steht nur fest, dass es für Tuchel in München nicht weitergeht. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", erklärte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Entscheidung.

"Wir haben vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit nach dieser Saison beenden. Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben" sagte Tuchel, der zuletzt auch in der englischen Premier League bei West Ham United gehandelt wurde.

Über die Trennung vom FC Bayern hatten vorab bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet. Sportliche aber auch zwischenmenschliche Probleme sollen dazu geführt haben, dass ein "Weiter so" mit Tuchel beim FC Bayern nicht mehr möglich war.