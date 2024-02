Tuchel-Aus beim FC Bayern auch wegen Sorge um Töchter?

IMAGO/Mika Volkmann

Thomas Tuchel kehrt dem FC Bayern nach der Saison den Rücken

Seit Mittwoch steht fest, dass Thomas Tuchel den FC Bayern nach der Saison verlassen wird. Mittlerweile sind neue Hintergründe zum Aus des Trainers in München durchgesickert.

Thomas Tuchel musste in den vergangenen Monaten eine Menge einstecken. Von vielen Fans wurde der Coach des FC Bayern ebenso hart kritisiert wie von der Presse, nahezu jeden Tag machten neue Negativ-Schlagzeilen die Runde.

Nach "kicker"-Informationen wurden die ständigen Vorwürfe für Tuchel auch privat zu einem Problem. Während der 50-Jährige selbst das mediale Dauerfeuer über sich ergehen ließ, bekamen seine beiden Töchter die Missstimmung in der Schule zu spüren.

Die Mädchen seien dort "wiederholt mit Schlagzeilen über ihren Vater konfrontiert" worden, heißt es. Dies wiederum habe Tuchel "zu schaffen gemacht".

Durch die frühzeitige Entscheidung sollen Klub und Trainer auf eine Beruhigung der Lage hoffen.

FC Bayern startet Nachfolger-Suche

Nach den jüngsten Niederlagen in Leverkusen, Rom und Bochum hatten die Diskussionen um Tuchel an Fahrt aufgenommen. Es droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren.

Schon seit einiger Zeit gibt es hartnäckige Gerüchte über Tuchels Nachfolger. Die Liste geht von Zinedine Zidane über Hansi Flick, Ole Gunnar Solskjaer, Sebastian Hoeneß, José Mourinho und Antonio Conte bis zu Xabi Alonso und Unai Emery.

Mit dem FC Bayern hatte Tuchel in der Vorsaison glücklich die Meisterschaft geholt. In DFB-Pokal und Champions League war er allerdings gescheitert.

Auch in der laufenden Spielzeit blamierten sich die Bayern im Pokal gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen bereits acht Punkte, in der Königsklasse droht nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom das Aus.

Beide Seiten entschieden daher, die ursprünglich bis 2025 angesetzte Zusammenarbeit schon Ende Juni zu beenden. Danach will Tuchel dem Vernehmen nach direkt eine neue Herausforderung annehmen, eine Rückkehr in die englische Premier League soll ihn besonders reizen.