Dietmar Hamann kann sich Sebastian Hoeneß als neuen Bayern-Trainer vorstellen

Der FC Bayern braucht nach der angekündigten Trennung von Thomas Tuchel im Sommer einen neuen Trainer. Ex-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann rät seinem früheren Klub deutlich zu einem Kandidaten.

"Ich würde fast dazu tendieren zu sagen: Lasst es Sebastian Hoeneß machen", schrieb TV-Experte Hamann in seiner Kolumne für den Sender "Sky". Seine Begründung: "Die menschliche Komponente ist in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren verloren gegangen. Der Verein muss wieder menscheln, wie man in Bayern sagt, und zwar auf allen Ebenen. Hoeneß könnte dazu beitragen."

Hoeneß, Neffe von Klubpatron Uli, hatte im Frühjahr 2023 den VfB Stuttgart übernommen und von den Abstiegsrängen über die Relegation in die Champions-League-Ränge geführt. Momentan rangiert der VfB nur sechs Punkte hinter den Bayern auf dem dritten Rang der Bundesliga-Tabelle.

Hamann von Tuchel-Aus nicht überrascht

Über das Ende der Tuchel-Zeit zeigte sich Hamann nicht überrascht, weil er die "Arbeit von Thomas Tuchel in München schon seit einem Jahr" verfolgt habe. "Ich habe schon vor den Niederlagen in Leverkusen, Rom und Bochum gesagt, dass Tuchel und der FC Bayern ein Missverständnis ist. Es hat aus mehreren Gründen nicht gepasst."

Hamann nahm auch die Vereinsbosse in die Verantwortung: "Es fehlt die sportliche Kompetenz in der Chefetage und der neue Sportdirektor musste sich erst einmal einfinden. Die Führungsschwäche in den vergangenen Monaten hat zur aktuellen Situation beigetragen. Auch darüber müssen sich die Bayern Gedanken machen."

Nach harter Kritik an Tuchel hatte sich Hamann in dieser Saison beim Bayern-Coach entschuldigt. Tuchel hatte die Entschuldigung anschließend zurückgewiesen.

Als heißer Kandidat für eine Tuchel-Nachfolge im Sommer gilt auch Xabi Alonso. "Umso mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Argumente finde ich, warum Xabi Alonso nach München wechseln sollte", schrieb Hamann. "Er hat in Leverkusen einen super Kader und wenn er bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Mannschaft mehr oder weniger zusammenbleibt."