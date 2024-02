Ex-Bundesliga-Trainer beim FC Bayern gehandelt

Fotostand / Paeffgen via www.imago-images.de

Roger Schmidt (l.) wird als Trainer-Kandidat beim FC Bayern gehandelt

Beim FC Bayern könnte auch der frühere Bundesliga-Trainer Roger Schmidt nach der Trennung von Thomas Tuchel im Sommer ein Thema werden.

Der "kicker" bringt den 56-Jährigen als möglichen Kandidaten beim deutschen Rekordmeister ins Gespräch, mit Verweis auf die gemeinsame Vergangenheit mit dem Münchner Sportdirektor Christoph Freund bei Red Bull Salzburg.

Schmidt arbeitet seit 2022 sehr erfolgreich bei Benfica. Sein Vertrag in Lissabon ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert. Dieser enthält jedoch eine Ausstiegsklausel, die Medienberichten zufolge bei 30 Millionen Euro liegen soll. Der FC Bayern müsste also tief in die Tasche greifen, sollte es wirklich einen ernsthaften Anlauf beim gebürtigen Sauerländer geben.

Ob es wirklich dazu kommt, scheint derzeit aber eher fraglich. Wunschkandidat der Klub-Bosse soll Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso sein. Zudem werden unter anderem Zinédine Zidane (vereinslos) und Unai Emery (Aston Villa) beim FC Bayern gehandelt. Schmidt dürfte also wenn überhaupt eher Außenseiterchancen auf ein Engagement an der Säbener Straße haben.

Suchprofil des FC Bayern klar umrissen

In Deutschland war er als Cheftrainer beim Delbrücker SC, bei Preußen Münster, beim SC Paderborn sowie bei Bayer Leverkusen tätig gewesen. 2017 kehrte Schmidt seinem Heimatland allerdings beruflich den Rücken und landete über Stationen in China und bei der PSV Eindhoven in Portugal, wo er seinen Vertrag letztmals im März 2023 verlängerte. "Ich fühle mich am richtigen Ort und bin sehr froh darüber, dass Benfica an mich glaubt", sagte er damals.

Dem "kicker" zufolge ist das Anforderungsprofil des FC Bayern für den neuen Chefcoach klar umrissen: Er muss demnach nicht unbedingt Deutsch sprechen, aber sich mit den Werten des Vereins identifizieren. Zudem wird offenbar ein erfahrener Übungsleiter gesucht und kein Neuling im Geschäft.