Bosse-Beben beim HSV?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

HSV-Boss Jonas Boldt steht in der Kritik

Unter Steffen Baumgart soll dem Hamburger SV endlich der Aufstieg in die Bundesliga gelingen. Sollte dieses Projekt erneut scheitern, droht HSV-Sportvorstand Jonas Boldt offenbar das Aus.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, nimmt die interne Kritik an Boldt zu. Demnach "bröckelt der Rückhalt" für den 42-Jährigen.

Boldt werde vorgeworfen, zu lange an Ex-Trainer Tim Walter festgehalten zu haben. Der Aufsichtsrat habe erwartet, dass bereits in der Winterpause ein Wechsel auf der Trainerbank vollzogen wird.

Die Norddeutschen hatten sich aber erst Mitte Februar von Walter getrennt und rund eine Woche später Steffen Baumgart als neuen Coach vorgestellt.

Baumgarts Mission beim HSV ist klar: Der Ex-Kölner soll die Rothosen zurück in die Bundesliga führen. Gelingt dies nicht, so das "Hamburger Abendblatt", könnte die Luft für Boldt dünn werden. Im Sommer soll es zu einer offenen Analyse kommen.

Irrer Magath-Plan beim HSV enthüllt

Auch "kicker"-Reporter Sebastian Wolff schreibt in einem Kommentar, dass Boldt am Aufstieg gemessen wird. Demnach bräuchte es eine Neuausrichtung in der Führungsetage, sollte das Saisonziel verpasst werden.

Dem "Hamburger Abendblatt" zufolge gab es im HSV-Aufsichtsrat auch Stimmen, nach denen Boldt direkt entlassen werden sollte. Eine Rückholaktion von Felix Magath in Personalunion als Sportvorstand und Trainer sei diskutiert worden.

Über diese Idee sei nach dem schwachen Rückrundenstart abgestimmt worden, eine Mehrheit war allerdings dagegen.

Investor Klaus-Michael Kühne gehört jedoch zu den Befürwortern. "Ginge es nach mir, würde ich Herrn Magath sofort als Trainer oder Sportdirektor verpflichten", sagte er zuletzt bei "Sky".

Die Verantwortlichen des HSV kritisierte Kühne scharf. "Felix Magath ist seit Jahren mein Wunschkandidat, war aber den HSV-Verantwortlichen nicht vermittelbar. Ich bin leider nur ein einflussloser Fan, der mit ansehen muss, wie der HSV in jeder Hinsicht handlungsunfähig ist", sagte der 86-Jährige, der 15,21 Prozent Anteile an der HSV Fußball AG besitzt.