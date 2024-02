Bayern-Hammer: Kommt Wirtz erst, wenn Musiala geht?

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Florian Wirtz (l.) könnte Jamal Musiala (r.) beim FC Bayern beerben

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass der FC Bayern im Werben um Florian Wirtz aus finanziellen Gründen nicht in die Vollen geht. Ausgerechnet Jamal Musiala, den viele als perfekten Partner für den Noch-Leverkusener betrachten, könnte die Lage aber wohl entscheidend verändern.

Mit seinen 24 Scorerpunkten hat Florian Wirtz einen großen Beitrag zur bislang überragenden Saison von Bayer Leverkusen geleistet. Längst sollen nahezu alle europäischen Top-Klubs um die Dienste des 20-Jährigen buhlen.

Auch beim FC Bayern soll der Offensiv-Allrounder hoch im Kurs stehen, viele Fans träumen davon, Wirtz beim Rekordmeister eines Tages zusammen mit Jamal Musiala spielen zu sehen.

Unlängst wurde jedoch enthüllt, dass der Bayer-Star, dessen aktuelles Arbeitspapier noch bis 2027 gültig ist, für die Münchner derzeit zu teuer ist. An der Säbener Straße geht man davon aus, dass der Nationalspieler mindestens 130 Millionen Euro kosten würde.

Wirtz macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, noch länger in Leverkusen zu bleiben. Unter Starcoach Xabi Alonso genießt der Edeltechniker alle Freiheiten und könnte dieses Jahr noch drei große Titel gewinnen.

Sollte der umworbene Übungsleiter allerdings wechseln, könnte auch Wirtz seine Situation überdenken, berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk. Beide sollen heiße Kandidaten beim FC Liverpool sein, die Reds könnten sich den teuren Youngster zudem leisten.

FC Bayern: Macht Musiala den Weg für Wirtz frei?

Beim FC Bayern könnte wiederum Bewegung in die Angelegenheit kommen, falls sich Jamal Musiala gegen eine Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrags entscheiden sollte - so lautet zumindest Falks These.

"Wenn man einen Musiala verliert, braucht es schon einen Wirtz, um ihn zu ersetzen", prophezeite der für gewöhnlich gut informierte Transfer-Experte.

Musiala und Wirtz gelten als Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Der FC Bayern würde beide liebend gerne gemeinsam in seinem Team sehen, allem Anschein nach muss er sich vorerst aber für einen von ihnen entscheiden.