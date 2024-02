Zidane erkundigt sich offenbar nach FC Bayern

IMAGO/Baptiste Autissier

Zinédine Zidane wird beim FC Bayern gehandelt

Wer wird der Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern? Zinédine Zidane gilt als einer von vielen Trainer-Kandidaten in München. Der französische Superstar steht einem möglichen Engagement offenbar nicht gänzlich abgeneigt gegenüber.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, hat sich Zidane mit dem FC Bayern beschäftigt. In diesem Zusammenhang soll sich der 51-Jährige offenbar sogar bei französischen Landsleuten erkundigt haben, wie der Klub tickt.

Zidane sei demnach wohl "hin und hergerissen", ob ein Engagement beim deutschen Rekordmeister für ihn zeitnah infrage kommt. Der ehemalige Weltklasse-Profi hatte als Cheftrainer von Real Madrid große Erfolge gefeiert, darunter dreimal den Gewinn der Champions League. Zidane ist seit seinem Abschied im Sommer 2021 vereinslos.

"Eines steht auf jeden Fall schon mal fest: Zinédine kann es kaum noch erwarten, als Trainer wieder zu arbeiten. Er brennt wie nie", zitierte "Sport1" unlängst einen namentlich nicht genannter Zidane-Insider. Grundsätzlich gebe es drei Optionen für Zidane: die französische Nationalmannschaft, Juventus Turin und eben den FC Bayern.

Noch in der vergangenen Woche hieß es, Zidane wolle nur in Ländern arbeiten, deren Sprache er beherrscht. Deutsch gehört aktuell nicht dazu.

FC Bayern auf Suche nach Tuchel-Nachfolger

Zidane gilt aktuell als einer von vielen Trainer-Kandidaten des FC Bayern. Die Münchner hatten am Mittwochvormittag bestätigt, sich am Saisonende von Tuchel zu trennen. Der 50-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen März von Julian Nagelsmann übernommen.

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht", erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.