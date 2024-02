FC Liverpool plant wohl neue Alonso-Gespräche

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern? FC Liverpool? Xabi Alonso hat wohl prominente Optionen

Zwischen dem FC Bayern und FC Liverpool bahnt sich ein Tauziehen um die Dienste von Xabi Alonso an. Der Premier-League-Klub plant nun offenbar weitere Gespräche.

Xabi Alonso hat sich durch seine Arbeit bei Bayer Leverkusen zu einer der heißesten Trainer-Aktien Europas entwickelt. Sowohl dem FC Bayern als auch dem FC Liverpool wird großes Interesse am Spanier nachgesagt, benötigen beide Klubs für die kommende Saison doch einen neuen Coach.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur planen die Verantwortlichen des FC Liverpool für März neue Gespräche mit Alonso. Nähere Details werden in diesem Zusammenhang nicht genannt.

Bei den Reds endet im Sommer die Ära von Jürgen Klopp. Alonso gilt auch aufgrund seiner Vergangenheit an der Anfield Road als heißer Nachfolge-Kandidat. Allerdings nehmen die Gerüchte über ein mögliches Engagement beim FC Bayern seit dem angekündigten Aus von Thomas Tuchel in München ebenfalls an Fahrt auf.

Xabi Alonso wohl "absoluter Wunschkandidat" des FC Bayern

Laut "Sky" ist Alonso der "absolute Wunschkandidat" des deutschen Rekordmeisters. Der FC Bayern habe demnach "gute bis sehr gute Chancen" Chancen, den 42-Jährigen im Sommer an die Säbener Straße zu lotsen.

"kicker"-Reporter Georg Holzner berichtete derweil auf X (vormals Twitter), aus England sei zu hören, Alonso befinde sich bereits in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem FC Liverpool. Zudem sei ein Verbleib bei Bayer Leverkusen noch "längst nicht ausgeschlossen". Der FC Bayern werde dennoch "alles geben", so Holzner.

Alonso hatte Bayer Leverkusen im November 2022 übernommen. Der Weltmeister von 2010 rangiert mit den Rheinländern aktuell acht Punkte vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Der Erfolg weckt automatisch Begehrlichkeiten. Bayer Leverkusen hofft dennoch weiterhin auf einen Verbleib seines Cheftrainers, dessen Arbeitspapier bis 2026 datiert ist.