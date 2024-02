Top-Klub hinterlegt Interesse an Goretzka

IMAGO/Moritz Mueller

Verlässt Leon Goretzka (M.) den FC Bayern?

Die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern ist derzeit ein heiß diskutiertes Thema. Zwar ist der deutsche Nationalspieler noch bis Ende Juni 2026 an den deutschen Fußball-Rekordmeister gebunden und gehört auch sehr regelmäßig zum Stammpersonal. Ein fürstliches Salär und nicht immer konstante Leistungen sollen die Bosse an der Säbener Straße aber angeblich ins Grübeln gebracht haben, ein Abschied scheint nicht ausgeschlossen. Juventus Turin bringt sich offenbar in Stellung.

Schnappt sich Juventus Turin Leon Goretzka vom FC Bayern? Zumindest wird den Bianconeri derzeit nicht selten ein starkes Interesse am 29-jährigen Mittelfeldspieler nachgesagt. "calciomercato.com" zufolge sollen die Turiner nun sogar konkrete Schritte eingeleitet haben, um Goretzka von einem Wechsel zu überzeugen.

Dem italienischen Portal zufolge locken die finanzstarken Teams aus der Premier League Goretzka, aber auch Juventus habe seine "Maschinerie in Gang gesetzt", heißt es. Demnach hat der Serie-A-Gigant sowohl dem FC Bayern als auch Goretzka kontaktiert und sein Interesse an einer Verpflichtung hinterlegt.

Kommt ein Abschied vom FC Bayern überhaupt infrage?

Offen ist allerdings, ob sich Goretzka selbst überhaupt einen vorzeitigen Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt vorstellen kann.

Nachdem im abgelaufenen Wintertransferfenster bereits mehrfach Gerüchte kursierten, Goretzka ziehe ein Engagement in England in Betracht, erklärte der gebürtige Bochumer dem TV-Sender "Sky": "Ich weiß nicht, wo das herkommt". Gleichzeitig wollte er über die Berichterstattung nicht zu viele Gedanken verschwenden, denn, so erklärte er: "Gerüchte gehören zum Fußball dazu."

"Ich weiß, was ich zu tun habe und gehe weiter meinen Weg weiter, den ich im Sommer eingeschlagen habe", sagte Goretzka weiter, der sich im Sommer 2023 bewusst für einen Verbleib in München entschied, obwohl er seinen Stammplatz im Mittelfeld während der Vorbereitung zwischenzeitlich verloren hatte.