Darum steht Leroy Sané beim FC Bayern auf der Kippe

IMAGO/RHR-FOTO

Leroy Sanés Zukunft beim FC Bayern ist offen

In der Hinrunde freute man sich beim FC Bayern einmal mehr über den "neuen" Leroy Sané. Nach dem Jahreswechsel kam der schon traditionelle Leistungseinbruch beim Nationalspieler. Jetzt steht seine Zukunft beim Rekordmeister auf der Kippe.

Da war er wieder, der "alte" Leroy Sané. Der, dem seit Jahren ein riesiges Potenzial nachgesagt wird, der in der Offensive an guten Tagen ein Glanzlicht nach dem anderen setzt, sich aber oft für die Fußball-Basics zu schade ist.

Es läuft die Schlussphase beim Bundesligaspiel des FC Bayern in Bochum. Der deutsche Rekordmeister läuft einem 2:3-Rückstand gegen den Underdog hinterher - und Sané verweigert am eigenen Strafraum ein Laufduell mit Gegenspieler Moritz Kwarteng. Der Bochumer kommt frei zum Abschluss, nur eine Glanztat von Manuel Neuer verhindert den vierten Münchner Gegentreffer.

Die Szene, von den TV-Kameras prominent eingefangen, sorgt im Nachgang für Kritik in den sozialen Netzwerken. Eine "Null-Bock-Haltung" wird Sané unterstellt, der vor dem Bochum-Spiel angeschlagen war und daher nur als Joker zum Einsatz kam.

FC Bayern: Mehrere fragwürdige Szenen von Leroy Sané

Ein Einzelfall? Nicht wirklich. Schon eine Woche zuvor bei der krachenden 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen arbeitet Sané vor dem ersten Gegentor nicht vehement genug nach hinten mit. Leon Goretzka und Dayot Upamecano ärgern sich über den Teamkollegen.

Beim 0:1 gegen Werder Bremen Ende Januar ist es dagegen Sané selbst, der nach einer taktischen Umstellung durch Trainer Thomas Tuchel deutlich sein Missfallen zum Ausdruck bringt.

"Das hänge ich nicht so hoch, weil ich ihn kenne und weil ich weiß, dass er immer ein, zwei Minuten braucht, um Dinge, die ihm nicht hundertprozentig schmecken, zu verdauen", spielte Tuchel die Szene damals bei "DAZN" herunter.

Sanés Problem: Die Nachlässigkeiten gegen den Ball und die teils zumindest fragwürdige Körpersprache gleicht er schon seit Wochen nicht mehr regelmäßig mit zählbarer Ausbeute im Vorwärtsgang aus.

Drei Assists gelangen ihm in der Bundesliga im Jahr 2024 bislang, und kein einziges Tor - eine äußerst überschaubare Ausbeute für einen Profi, der auch nach den eigenen Ansprüchen zu den Top-Spielern im Kader des FC Bayern zählen müsste.

Zum Vergleich: Acht Treffer und sechs Vorlagen waren es in Sanés bärenstarkem ersten Saison-Halbjahr. Er nährte damit Hoffnungen auf ein Ende der extremen Leistungsschwankungen, die sich bis dahin wie ein roter Faden durch seine Bayern-Zeit zogen.

"Wenn er mit Freiheit, Lust und positiver Körpersprache spielt, macht er einen Unterschied. Er kann so dominant sein der Liga, weil er die körperlichen Voraussetzungen hat, das Talent. Du siehst es ihm im Gesicht an, wenn er klar ist, ist er top", sagte Tuchel.

Leroy Sané beim FC Bayern auf dem Prüfstand

"Klar" und "top" ist der 2024er-Sané aber viel zu selten. "Luft nach oben", bescheinigte ihm Tuchel nach seinem Auftritt zum Bundeliga-Restart gegen 1899 Hoffenheim, bei dem ihm immerhin zwei Torvorlagen gelangen. Der frühere Schalker müsse "wieder körperlicher spielen, sonst ist mir das zu wenig".

Sanés erneuter Abschwung fällt nun ausgerechnet in eine Zeit, in der er um seine Zukunft beim FC Bayern spielt. Im kommenden Jahr läuft sein Vertrag aus, Verlängerung oder Verkauf hießt daher aus Vereinssicht die Devise im Sommer.

Die zurückliegenden Wochen und Vorfälle wie in Bochum, Leverkusen oder gegen Werder haben seine Verhandlungsbasis nicht verbessert, im Gegenteil. Genauso wie andere prominente Mitspieler soll Sané beim FC Bayern inzwischen auf dem Prüfstand stehen.

Das liegt auch am ausgeuferten Gehaltsgefüge. Satte 20 Millionen Euro im Jahr kassiert der frühere Schalke angeblich pro Jahr. Exakt dieses Salär soll er auch über die Laufzeit seines möglichen neuen Kontrakts fordern.

Für weitere vier oder fünf Jahre, berichtete der "kicker" im Herbst, wolle Sané sich gerne an den Verein binden. Es geht also in den Verhandlungen um ein Gehaltspaket in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro - eindeutig zu viel für einen Spieler, der immer nur sporadisch sein volles Leistungsvermögen abruft.

Womöglich stehen die Zeichen zwischen Sané und dem FC Bayern also auf Trennung. Zünglein an der Waage bei der Entscheidung könnte neben der Gehaltsfrage auch der neue Chefcoach werden. Thomas Tuchel muss sich bekanntlich bald nicht mehr mit dem wankelmütigen Ausnahmekönner herumärgern. Er verlässt den Klub nach Saisonende.

Tobias Knoop