Durchbruch? Real schenkt Mbappé weitere Millionen

IMAGO/Glenn Gervot/Icon Sportswire

Kylian Mbappé wechselt wohl von Paris Saint-Germain zu Real Madrid

Superstar Kylian Mbappé und Real Madrid haben in den gemeinsamen Verhandlungen offenbar einen weiteren Schritt in Richtung Mega-Transfer vollzogen. Ganz zur Freude des Noch-PSG-Profis, dem die Königlichen ein millionenschweres Geschenk bereiten.

Unterschrieben hat Kylian Mbappé bei Real Madrid zwar noch nicht, doch ein ganz wichtiges Detail haben die beiden Parteien in den Gesprächen nun geklärt. Dabei geht es mal wieder um Geld. Um viel Geld.

Wie die spanische "AS" berichtet, haben sich der Superstar und die Königlichen mittlerweile auf eine Verteilung der Einnahmen aus den Bild-Rechten geeinigt. Bisher war die Rede davon, dass Mbappé 60 Prozent von diesen Einnahmen behalten darf, obwohl der Klub für gewöhnlich auf eine 50:50-Aufteilung besteht. Den "AS"-Infos zufolge wird der Batzen für den 25-Jährigen aber erheblich größer sein.

Mbappé kassiert Mega-Batzen von Real Madrid

Die Rede ist von sage und schreibe 80 Prozent, die Mbappé aus diesem Topf für sich behalten darf. Was das in Millionen bedeutet, ist noch nicht ganz abzusehen. Bei PSG kassiert der Superstar aktuell 100 Prozent der Einnahmen, was laut "AS" rund 20 Millionen Euro pro Jahr entspricht. Bei Real wird diese Summe allerdings deutlich höher sein. Selbst wenn er "nur" noch 80 Prozent bekommt, wird er den Schätzungen zufolge unter dem Strich mehr Geld aus den Rechten einnehmen als in Paris.

Zu diesem Zugeständnis ist Real Madrid bereit, damit man gleichzeitig beim Gehalt einsparen kann. Das Angebot der Königlichen liegt deutlich unter der PSG-Offerte. Berichten zufolge um mehr als 50 Prozent. Um diesen Verlust für Mbappé zu mindern, wählen Klub und Spieler nun den Weg über die Verteilung der Bild-Rechte.

Darum wollen Real, PSG und Mbappé noch warten

Ob das jetzt schon der letzte Schritt auf dem Weg hin zum Mega-Transfer war, bleibt abzuwarten. Klar scheint, dass der Vollzug nur noch eine Frage von Wochen sein wird.

Dem Portal "Foot Mercato" zufolge ist ein konkretes Datum für die Verkündung noch nicht in Stein gemeißelt. Demnach wollen beide Vereine und auch der Spieler noch warten, bis PSG und Real in der Champions League nicht mehr aufeinandertreffen können. Sollte der Wechsel verkündet werden und es danach zu diesem Duell kommen, könnte dies unschöne Begleiterscheinungen hervorrufen.