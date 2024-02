Weltklasse? Überraschendes Bellingham-Urteil

IMAGO/Alex Perez

Jude Bellingham wechselte im Sommer 2023 vom BVB zu Real Madrid

Meinungen sind zum Glück so vielseitig wie der Sport an sich: Die Einschätzung zweier englischer Fußball-Ikonen zu Jude Bellingham liegt in diesem Fall aber überraschend weit auseinander. Grund der Debatte: Die Einordnung von Spielern in die Kategorie Weltklasse, in die auch ein Star des FC Bayern fällt.

Während der Berichterstattung zum Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen dem FC Porto und dem FC Arsenal (1:0) lieferten sich der langjährige Gunners-Verteidiger Martin Keown und Manchester Uniteds Ikone Rio Ferdinand bei "TNT Sports" ein kleines Scharmützel bezüglich der Einordnung von Spielern in die Kategorie Weltklasse.

Laut Ferdinand zählen dazu derzeit die Torhüter Ederson (Manchester City) und Alisson (FC Liverpool) sowie Kyle Walker (Manchester City), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Rodri, Kevin De Bruyne (beide Manchester City), Mo Salah (FC Liverpool), Vinicius Jr (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Harry Kane (FC Bayern), Erling Haaland (Manchester City) und Jude Bellingham (Real Madrid).

Bei einem Spieler aus dieser zugegebenermaßen mit sehr englischer Brille gewählten Zusammenstellung stimmt Keown allerdings überraschend nicht zu.

Ex-BVB-Star nicht Weltklasse?

"Bellingham wäre einer, den ich in Frage stellen würde", reagiert Keown auf Nachfrage zur Liste, in der Ferdinand bewusst auf Bukayo Saka vom FC Arsenal verzichtete - was Keown offenkundig störte.

"Natürlich ist er ein großartiger Fußballer mit dem, was er gerade bei Real Madrid macht - aber Saka war in den letzten beiden Jahren Englands Fußballer des Jahres geworden" und habe unter anderem Bellingham bei dieser Wahl übertrumpft. Ferdinand begründet seinen Verzicht auf Saka allerdings.

Saka habe fraglos "Weltklasse-Potenzial", habe dies aber zum Beispiel noch nicht auf der ganz großen europäischen Bühne in der K.o.-Phase der Champions League unter Beweis gestellt, die "anderen Spieler auf dieser Liste waren in den prestigeträchtigsten Spielen dabei und haben in diesen Momenten ihre Leistung gebracht", so der Ex-Nationalspieler.

Sein Potenzial konnte Saka auch am Mittwochabend beim enttäuschenden 0:1 in Porto nicht abrufen. In den sechs Spielen in der Gruppenphase der Königsklasse, den ersten seiner Karriere, kommt der 22-Jährige aber auf starke drei Tore und vier Vorlagen. Bellingham war mit 20 Jahren hingegen schon 28 Mal für den BVB und Real Madrid in der Champions League aktiv und das nicht selten als bestimmender Akteur auf dem Rasen.