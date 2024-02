Wer ist dein Wunschtrainer beim FC Bayern? Stimme ab!

imago/sport.de

Wen hättest du gern als Trainer beim FC Bayern? Stimme ab!

Weil der FC Bayern und Thomas Tuchel nach der Saison vorzeitig getrennte Wege, braucht der deutsche Fußball-Rekordmeister im Sommer einen neuen Trainer. Zahlreiche Kandidaten werden derzeit bei den Münchnern gehandelt. Doch wer ist dein Favorit auf die Tuchel-Nachfolge? Stimme jetzt im großen sport.de-Voting ab!

Thomas Tuchel und der FC Bayern, das war keine Liebesgeschichte, das wurde in den letzten Monaten immer deutlicher. Zuletzt zogen die Münchner einen Schlussstrich und gaben bekannt, dass gemeinsam verabredet wurde, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Zusammenarbeit bereits zum 30. Juni 2024 zu beenden.

Seitdem brodelt die Gerüchteküche an der Säbener Straße. Etliche heiße Kandidaten auf die Tuchel-Nachfolge werden genannt. Vom früheren Bayern-Profi und heutigem Leverkusener Erfolgstrainer Xabi Alonso, über den ehemaligen Nachwuchscoach Sebastian Hoeneß, der derzeit mit dem VfB Stuttgart brilliert, bis zu einem Comeback von Hansi Flick ist alles dabei.

Konkrete Verfügbarkeiten, mögliche Auszeiten und alles andere einmal außen vor: Wer ist dein Wunschtrainer beim FC Bayern? Stimme jetzt unter zehn Kandidaten ab:

Das Ergebnis der Umfrage präsentieren wir in den kommenden Tagen auf sport.de!

Der im Sommer scheidende Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann beim FC Bayern übernommen. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League konnte Tuchels Team mit viel Glück noch am letzten Spieltag die Deutsche Meisterschaft sichern.

Auch in der aktuellen Saison 2023/2024 gab es zahlreiche Unwägbarkeiten. Erneut schieden die Münchner früh aus dem DFB-Pokal aus.

Nach dem jüngsten 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom ist auch das Weiterkommen in der Königsklasse in höchster Gefahr. In der Bundesliga hat der deutsche Serienmeister zudem bereits acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen, verlor zuletzt im direkten Duell mit der Werkself deutlich mit 0:3.

Deshalb gaben die Bayern-Verantwortlichen die erwähnte Trennung bekannt. "Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", sagte Klub-Boss Jan-Christian Dreesen.