Wechsel oder Verbleib? Goretzka-Tendenz enthüllt

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Leon Goretzka will dem FC Bayern offenbar treu bleiben

Beim FC Bayern könnte es im Sommer zu einem großen Umbruch kommen. Leon Goretzka soll allerdings nicht an einen Wechsel denken.

Laut "Bild" plant Goretzka keinen Abgang vom FC Bayern. Gleichwohl soll der zentrale Mittelfeldspieler intern "auf der Probe" stehen. Der 29-Jährige befindet sich wie so viele Münchner Stars aktuell im Formtief.

Goretzka wurde zuletzt mit Juventus in Verbindung gebracht. Die Zeitung "Tuttosport" nannte den Nationalspieler ebenso wie dessen Teamkollegen Noussair Mazraoui als Kandidat für die Turiner. "calciomercato.com" zufolge soll der italienische Rekordmeister sogar konkrete Schritte eingeleitet haben, um Goretzka von einem Wechsel zu überzeugen. Der gebürtige Bochumer weckt wohl ebenfalls Begehrlichkeiten in der Premier League.

Bereits im vergangenen Sommer wurde darüber spekuliert, ob Goretzka den FC Bayern vorzeitig verlassen könnte. Der Routinier bekannte sich allerdings frühzeitig zu den Münchnern. Goretzka zählt in der laufenden Saison unter Trainer Thomas Tuchel zumeist zum Stammpersonal.

Wie plant der FC Bayern?

Im Sommer könnte es an der Säbener Straße aber zu einem großen Umbruch kommen. Tuchel verlässt den FC Bayern am Saisonende, wie seit Mittwoch offiziell feststeht.

"Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", erklärte FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Welche Spieler ein Teil der besagten "sportlichen Neuausrichtung" sein sollen, bleibt abzuwarten.

Dreesen nahm nach der jüngsten Negativ-Serie von drei Pflichtspiel-Pleiten in Serie auch ausdrücklich die Spieler in die Pflicht. "Jeder Einzelne im Club" sei "ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen".

Dreesen weiter: "Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."