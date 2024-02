Heuert Tuchel bei Manchester United an?

IMAGO/Joeran Steinsiek

Heuert Thomas Tuchel nach seinem Aus beim FC Bayern in England an?

Im Sommer wird Thomas Tuchel den FC Bayern verlassen. Geht es nach Kommentatoren-Legende Marcel Reif findet der Trainer schnell einen neuen Job - voraussichtlich in der Premier League.

"Wenn Manchester United nicht plötzlich einen wahnsinnigen Turnaround hinkriegt und sich doch noch unter die ersten vier schmuggelt, wird Thomas Tuchel der nächste Trainer", legte sich Reif bei "Bild" fest.

In England genieße Tuchel einen "bombastisch guten Ruf". Außerdem werde der 50-Jährige von den ManUnited-Eigentürmern sehr geschätzt.

Auch Tuchel selbst kann sich laut Reif eine Rückkehr nach England, wo er von Januar 2021 bis September 2022 beim FC Chelsea tätig war, gut vorstellen. "Die Premier League wird für ihn immer die Ultima Ratio sein", betonte der Ex-Kommentator.

Thomas Tuchel kein "Ja-Sager"

Dass Tuchel seine Klubs zuletzt immer vorzeitig verlassen hat beziehungsweise verlassen musste, ist für Reif (noch) kein Problem. "Irgendwann mal wird es abschrecken", betonte der 74-Jährige, schränkte jedoch ein: "Aber er kann sich immer noch zugutehalten: 'Ich habe mich nicht verbogen. Ich habe mich nicht zum Äffchen machen lassen'."

Reif ergänzte: "Wir müssen uns keine Sorgen um Thomas Tuchel machen. Dafür ist er zu gut. Er hat eine zu gute Reputation." Jeder Klub, der den aktuellen Bayern-Trainer unter Vertrag nimmt, müsse allerdings wissen: "Einen Ja-Sager holst du dir nicht."

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano geht davon aus, dass Tuchel schnell einen neuen Job finden wird. "Tuchel will im Fußball bleiben und so bald wie möglich auf den Trainerstuhl zurückkehren, ganz sicher", erklärte er bei "CaughtOffside".

Die "Bild" schrieb zuletzt schon von einem möglichen Tuchel-Engagement bei Manchester United. Demnach will der erfahrene Coach zurück in die Premier League und soll großes Interesse an den Red Devils zeigen.

Tuchel hatte den FC Bayern erst im vergangenen März von Julian Nagelsmann übernommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch offiziell mitteilte, ist am Saisonende jedoch schon wieder Schluss.