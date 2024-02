Bayern-Insider überrascht mit Alonso-Prognose

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Übernimmt Xabi Alonso den FC Bayern?

Xabi Alonso ist beim FC Bayern einer der ganz heißen Kandidaten auf die Nachfolge von Thomas Tuchel. Michael Reschke, ehemaliger Technischer Direktor des Rekordmeisters, weiß, welche Anziehungskraft der größte deutsche Klub auf Spieler und Trainer haben kann. Dennoch sieht er den aktuellen Leverkusen-Coach in der Saison 2024/25 nicht an der Säbener Straße.

"Wenn die Bayern jemanden unbedingt verpflichten wollen, entwickeln sie schon mächtig Wucht, das habe ich ja 2014 bei meinem Wechsel von Leverkusen nach München selbst erlebt. Sie werden gewiss auch einen Versuch bei Xabi starten", erklärte Reschke im "tz"-Interview, dass auch er mit einem Anruf aus München in Leverkusen rechnet.

Geht es nach Reschke, kann sich sein Ex-Klub den Anruf jedoch sparen, denn: "Ich glaube, dass er in Leverkusen bleibt." Alonso finde bei der Werkself alles vor, was er brauche. Dazu könne er in Ruhe arbeiten und sich seinen eigenen "Expertenstab" aufbauen. "Wieso soll er jetzt wechseln?", stellte der 66-Jährige eine wichtige Frage in den Raum.

Wechsel zum FC Bayern? Alonso sieht es "sehr gelassen"

So wie er Alonso aus der gemeinsamen Zeit kenne und einschätze, "sieht er dies alles sehr gelassen", prognostizierte Reschke, dass es der Spanier mit einem Wechsel zu einem absoluten europäischen Spitzenklub gar nicht eilig hat: "Er wird auch in den kommenden Jahren immer wieder Anfragen der besten Klubs erhalten."

Dass Alonso einer der Top-Kandidaten beim FC Bayern ist, wundert Reschke indes nicht. "Seine sportliche Qualität, seine außergewöhnliche Aura und sportliche Kompetenz sowie seine feinfühlige Empathie waren nach seinen Jahren bei den Bayern jedem Verantwortlichen und dem gesamten Staff bekannt", sagte der einstige Funktionär.

Aus diesen Gründen hätten sich Uli Hoeneß und Kal-Heinz Rummenigge seinerzeit auch "ernsthaft" mit der Idee beschäftigt, den Spanier als Sportdirektor zu installieren. "Für Xabi selbst war aber schon damals klar, dass er seine Zukunft im Trainerbereich sieht", sagte Reschke.