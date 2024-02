RB Leipzig droht erneuter Mega-Umbruch

IMAGO/Roger Petzsche

Verliert RB Leipzig erneut mehrere Stars?

Schon im letzten Sommer verlor RB Leipzig zahlreiche Stars an die noch zahlungskräftigere Konkurrenz. Auch nach der laufenden Saison könnte es bei den Sachsen einen personellen Aderlass geben - falls das Saisonziel Champions-League-Qualifikation verpasst wird.

Das jedenfalls mutmaßt der "kicker" in der Annahme, dass Leipzig für seine begehrten Profis ohne Königsklassen-Fußball nicht attraktiv genug ist.

Gerüchte um mögliche Abgänge gibt es zuhauf. Leihspieler Xavi Simons muss wohl zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain zurück, wird aber auch beim FC Bayern sowie in der englischen Premier League gehandelt.

Begehrlichkeiten weckt auch der formstarke Torjäger Lois Openda, der laut Angaben des Transfer-Experten Ekrem Konur das Interesse von PSG sowie vom FC Chelsea, vom FC Arsenal und von Manchester United geweckt haben soll. Satte 70 Millionen Euro könnte ein Abgang des 24 Jahre alten Belgiers in die RB-Kassen spülen, würde aber auch eine immense sportliche Lücke hinterlassen.

Bei 60 Millionen Euro liegt die Ausstiegsklausel von Spielmacher Dani Olmo, der seit Längerem intensiv mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird. Dass der Spanier zuletzt immer wieder verletzungsbedingt ausfiel, könnte RB Leipzig aber in die Karten spielen und seinen Aufenthalt in der Messestadt verlängern. Allerdings dürfte Olmo sich ohne die Aussicht auf Einsätze in der Champions League zumindest auf dem Markt umsehen.

RB Leipzig verliert mehrere Top-Stars

Drittes heißes Transfer-Eisen im Leipziger Feuer ist Benjamin Sesko, der unter anderem auf der Liste der AC Milan stehen soll. Der Marktwert des slowenischen Angreifers, dessen Vertrag bei RB bis 2028 läuft, wird auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Vor der laufenden Spielzeit mussten die Sachsen unter anderem Josko Gvardiol (für 90 Millionen Euro zu Manchester City), Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool), Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) sowie Konrad Laimer (ablösefrei zum FC Bayern) ziehen lassen.

Aktuell belegt das Team von Trainer Marco Rose Tabellenplatz fünf, ein Punkt hinter dem Vierten Borussia Dortmund.