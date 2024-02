Nach Bayern-Gerüchten: VfB will mit Hoeneß verlängern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart will den Vertrag mit Sebastian Hoeneß verlängern

Zahlreiche Trainer werden bereits als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt. Darunter Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Doch einem möglichen Abwerben der Münchner wollen die Schwaben zuvorkommen.

Wie die "Bild" berichtet, will der VfB Stuttgart den Vertrag von Sebastian Hoeneß "schnellstmöglich" verlängern. Aktuell ist das Arbeitspapier des Coaches noch bis 2025 datiert.

Hoeneß selbst, so das Boulevardblatt, habe allerdings keine Eile. Der 41-Jährige wolle sich zunächst voll und ganz auf die sportlichen Ziele konzentrieren und sich nicht von Verhandlungen ablenken lassen.

Mit dem Vorstoß soll einerseits einem möglichen Wechsel zum FC Bayern im Sommer einen Riegel vorgeschoben werden. Andererseits wolle man in Stuttgart vermeiden, mit Hoeneß in ein letztes Vertragsjahr zu gehen.

VfB Stuttgart: Hoeneß auch bei Bayer Leverkusen gehandelt

Zuletzt hatte die "Bild" schon berichtet, dass der Name Hoeneß in den Gedankenspielen der Bosse des FC Bayern gefallen ist. Dass die Münchner die Fühler nach dem Newcomer der Trainerszene ausstrecken, überrascht kaum. Von der Abstiegszone führte der Neffe von Bayern-Klubpatron Uli Hoeneß den VfB Stuttgart in die Champions-League-Ränge.

Auch Dietmar Hamann riet dem FC Bayern zuletzt zu Hoeneß. "Ich würde fast dazu tendieren zu sagen: Lasst es Sebastian Hoeneß machen", schrieb er in seiner Kolumne für "Sky". Seine Begründung: "Die menschliche Komponente ist in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren verloren gegangen. Der Verein muss wieder menscheln, wie man in Bayern sagt, und zwar auf allen Ebenen. Hoeneß könnte dazu beitragen."

Wie die "Bild" weiter berichtet, steht Hoeneß aber nicht nur beim FC Bayern auf dem Zettel. Auch Bayer Leverkusen könnte die Fühler ausstrecken, falls Xabi Alonso die Werkself im Sommer verlässt. Der Spanier wiederum wird ebenfalls beim deutschen Rekordmeister sowie beim FC Liverpool gehandelt.