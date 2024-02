Bericht: Bayern-Stars von Tuchel-Aus überrascht

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Der FC Bayern und Thomas Tuchel trennen sich am Saisonende. Innerhalb der Mannschaft sorgte die gemeinsame Entscheidung offenbar für überraschte Gesichter.

Laut "Sky" wurde das Team am Mittwochvormittag über den Entschluss informiert. Die Stars haben das Tuchel-Aus anscheinend nicht kommen sehen. Nach Angaben des TV-Senders "reagierte der Großteil des Teams überrascht".

Im Anschluss verkündete der FC Bayern die Entscheidung dann auch offiziell. "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", wurde Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zitiert.

Tuchel selbst versicherte: "Bis dahin werde ich mit meinem Trainerteam selbstverständlich weiter alles für den maximalen Erfolg geben."

Der 50-Jährige hatte den FC Bayern erst im vergangenen März von Julian Nagelsmann übernommen. Im Sommer ist jedoch schon wieder Schluss an der Säbener Straße.

FC Bayern: Spieler schätzen Tuchel offenbar fachlich

Wie "Sky" berichtet, sollen "einige Spieler" das Trainer-Aus bedauern. "Die meisten" Profis würden Tuchel demnach fachlich schätzen. Die Stars fühlen sich von dem Übungsleiter wohl taktisch gut eingestellt.

Doch auf dem Rasen blieben die Ergebnisse zuletzt aus, der FC Bayern steckt nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie in der Krise. In der Fußball-Bundesliga ist Tabellenführer Bayer Leverkusen auf acht Punkte enteilt. Im Champions-League-Achtelfinale droht gegen Lazio Rom nach dem 0:1 im Hinspiel das frühe Aus. Im DFB-Pokal war bereits in der zweiten Runde gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken Endstation. Es könnte die erste titellose Saison seit 2011/12 werden.

Vorstandsboss Dreesen nahm deshalb zuletzt auch die Mannschaft in die Pflicht.