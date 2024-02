Enthüllt: Real Madrid dachte über Union-Star nach

IMAGO/Jöran Steinsiek

Diogo Leite stand bei Real Madrid auf der Wunschliste

Kurz vor dem Jahreswechsel war die Personalnot in der Abwehr von Champions-League-Rekordsieger Real Madrid besonders groß. Aus diesem Grund sahen sich die Königlichen intensiv auf dem Transfermarkt um. Einen möglichen Kandidaten fanden sie bei Union Berlin.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" am Donnerstag enthüllte, dachte Real Madrid im abgelaufenen Transferfenster über eine Verpflichtung von Diogo Leite nach. Der 25-Jährige wurde als möglicher Kurzzeit-Ersatz für David Alaba auserkoren, der sich Mitte Dezember einen Kreuzbandriss zuzog.

Ein fester Kauf soll bei den Königlichen zwar nicht zur Debatte gestanden haben, dafür aber ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Noch am 20. Dezember hatte Trainer Carlo Ancelotti öffentlich erklärt, sein Klub sei dabei, die Situation zu beurteilen und abzuwägen, ob ein Neuzugang für die Abwehr geholt werden müsse.

Anfang Januar kamen die Real-Bosse dann zu dem Schluss, die restliche Saison ohne neuen Innenverteidiger zu bestreiten. In diesem Moment waren auch die Pläne einer möglichen Leite-Leihe endgültig ad acta gelegt.

Real-Transfer im Sommer kein Thema

Der Portugiese in Diensten der Eisernen rückte unter anderem ins Blickfeld der Königlichen, weil er in den direkten Champions-League-Duellen in der Gruppenphase Ende September und Mitte Dezember durchaus zu überzeugen wusste. Zwar verlor der Bundesligist beide Vergleiche, zog sich bei den 0:1- und 2:3-Niederlage aber mehr als achtbar aus der Affäre.

Als Kandidat für einen möglichen Sommer-Transfer nach Madrid gilt der Unioner indes nicht. Übereinstimmenden Berichten zufolge werden die Königlichen im Sommer nicht im Abwehrzentrum nachrüsten. Diogo Leite und andere Spielern wären demnach von Anfang an lediglich als Kurzzeit-Hilfe für den Rest der zweiten Saisonhälfte infrage gekommen.