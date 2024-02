Eberl war schon mal an Alonso dran

IMAGO/Revierfoto

Max Eberl soll neuer Sportvorstand der Bayern werden

Der FC Bayern braucht spätestens im Sommer einen neuen Trainer. Joker könnte der designierte neue Sportvorstand Max Eberl werden.

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen im Sommer getrennte Wege. Ein heißer Kandidat auf die Nachfolge soll Leverkusen-Coach Xabi Alonso sein.

Einer, der schon mal mit dem Spanier verhandelt hat, ist Max Eberl. Der 50-Jährige soll aller Voraussicht nach im März als neuer Sportvorstand des FC Bayern starten. Voraussetzung: Der Aufsichtsrat des FC Bayern segnet Eberl auf seiner Sitzung am 26. Februar ab.

Eberl führte Gespräche mit Alonso

In seiner Amtszeit als Gladbach-Manager führte Eberl schon mal Gespräche mit Xabi Alonso. Wie jetzt in München stand 2021 das Aus von Marco Rose als Trainer in Mönchengladbach zum Saisonsende fest. Alonso war damals Trainer der zweiten Mannschaft seines Heimatclubs Real Sociedad San Sebastian. 2022 betätigte der Baske bei "RTL" die Gespräche.

"Ich habe damals mit Max Eberl gesprochen, aber ich bin jetzt zu Hause, nach so vielen Jahren, wo ich weg war", so Alonso damals. "Ich muss auch noch etwas wachsen, mich verbessern, um ein guter Trainer zu werden. Wer weiß, was die Zukunft dann bringt", so Alonso weiter. Er entschied sich für eine Verlängerung bei seinem Klub. In Gladbach unterschrieb Adi Hütter als neuer Trainer.

Gut möglich, dass Eberl und Alonso in den kommenden Monaten erneut verhandeln werden, dann geht es um den Trainerjob beim FC Bayern, wo Alonso auch als Spieler erfolgreich war.

Auf der jüngsten Spieltags-PK von Leverkusen wurde Alonso mehrmals auf die Bayern-Gerüchte angesprochen.

"Ich habe nichts Neues zu sagen", entgegnete Alonso auf die Nachfragen gelassen.

Der Spanier führte weiter aus: "Gerade bin ich der Trainer. Das ist sicher. Für die Zukunft habe ich nichts Neues zu sagen. Wir werden sehen. Es ist normal, dass es Fragen gibt, aber es ist jetzt kein Thema. Es ist jetzt nicht der richtige Moment für mich, viel darüber zu sprechen."