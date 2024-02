Bayern-Insider: Tuchel wusste längst um vorzeitiges Aus

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern zum Saisonende

Nach drei Niederlagen am Stück beschlossen die Verantwortlichen des FC Bayern und Cheftrainer Thomas Tuchel, im Sommer vorzeitig getrennte Wege zu gehen. Die Entscheidung habe sich abgezeichnet, sagt nun ein Insider.

Schon direkt nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum wusste Thomas Tuchel angeblich, dass seine Zeit beim deutschen Rekordmeister dem Ende zugehen wird. Das verriet ein nicht namentlich genannter Insider dem Fachportal "The Athletic".

Nach vorherigen Rückschlägen, etwa dem verlorenen Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen, hatte sich der 50-Jährige meist zurückhaltend gezeigt. Die Mütze zog er tief ins Gesicht, den Mund vergrub er unter einem Schal.

Auf der Rückreise von Bochum nach München jedoch soll Tuchel einen entspannten Eindruck auf seine Mitarbeiter gemacht haben, zudem ließ er durch sarkastische Witze aufhorchen. "Er wusste, dass es vorbei war", zitiert "The Athletic" einen an Bord des Flugzeugs Anwesenden: "Der Druck war weg."

Am vergangenen Montag und Dienstag wurden in der Chefetage des FC Bayern dann die ersten Schritte eingeleitet, um der sportlichen Talfahrt ein Ende zu setzen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu holte sich die Bayern-Führung um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer die Meinung der Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ein.

Warum scheiterte Tuchel beim FC Bayern?

Gemeinsam kam man zu dem Entschluss, dass eine Veränderung auf der Trainerbank vorgenommen werden müsse. Da es allerdings an einer internen Alternative mangelt, vereinbarte man mit Thomas Tuchel letztlich eine Trennung zum Saisonende, die am Mittwoch kommuniziert wurde. Diese Entscheidung wurde in einem "offenen, guten Gespräch", wie Dreesen in einer Mitteilung erklärte, getroffen. Zudem sei dies das Ergebnis eines "einvernehmlichen" Gesprächs gewesen.

Warum Thomas Tuchel beim FC Bayern letztlich scheiterte, deutete derweil eine ihm nahestehende Person bei "The Athletic" an: "Der Fehler war womöglich, den Posten mitten in der vergangenen Saison zu übernehmen." Tuchel sei kein Menschenfänger, sondern wisse eher durch methodisches und detailliertes Arbeiten zu überzeugen. Dem ehemaligen Chelsea-Teammanager habe letztlich die Zeit gefehlt, sich ausreichend auf die Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten, so der Insider.