Wechsel zum FC Bayern? Hoeneß reagiert vielsagend

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß steht beim VfB Stuttgart noch bis 2025 unter Vertrag

Beim FC Bayern wird spätestens im Sommer der Cheftrainerposten frei. Zu den Kandidaten zählt neben Bayer Leverkusens Xabi Alonso auch Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Nun hat sich der ehemalige Münchner zu einer möglichen Rückkehr an die Isar geäußert.

Sebastian Hoeneß will sich an den Spekulationen um seine Person über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern "nicht beteiligen", wie er am Donnerstagmittag auf der Spieltagspressekonferenz des VfB Stuttgart vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) klarstellte: "Das gehört sich nicht."

Es sei zudem "nicht das erste Mal", dass er mit seinem alten Arbeitgeber in Verbindung gebracht wird. "Das berührt mich nicht besonders."

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hatte im Saisonverlauf erklärt, dass man den 41-Jährigen durchaus auf den Zettel habe, wenn in Zukunft ein Trainerposten frei wird. "Langfristig darf man so etwas nie ausschließen. Wir beobachten seine Entwicklung. Man wird sehen, was die Zukunft bringt", so Dreesen bei "Bild".

Hoeneß will sich beim VfB Stuttgart aufs "Wesentliche" konzentrieren

Der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß war im Sommer 2017 von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, wo er dort zunächst die U19 und dann die zweite Mannschaft als Trainer betreute. Drei Jahre später folgte der Schritt in die Bundesliga: Nach knapp zwei Jahren in Hoffenheim übernahm er im April 2023 den VfB Stuttgart.

Mit den Schwaben gelang es ihm zunächst, über die Relegation den Abstieg in die 2. Bundesliga abzuwenden. In der laufenden Saison zählt der VfB zu den ganz großen Überraschungen, nach 22 Spieltagen befindet sich der Klub als Dritter auf Champions-League-Kurs.

Hoeneß machte, auch mit Blick auf die Bayern-Gerüchte, klar: "Jeder sieht, dass ich gerne hier bin. Ich will mich weiter auf das Wesentliche konzentrieren." Beim VfB ist sein Vertrag noch bis 2025 datiert, laut "Bild" will man das Arbeitspapier mit dem Erfolgscoach "schnellstmöglich" verlängern.