Matthäus zur Bayern-Krise: "Schmeckt keinem Spieler"

IMAGO/Federico Pestellini

Lothar Matthäus hat die Lage beim FC Bayern analysiert

Der Wechsel auf der Trainerbank im Sommer allein reicht beim FC Bayern nicht, um die Weichen langfristig wieder auf Erfolg zu stellen. Diese Meinung vertritt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Beim FC Bayern muss laut Lothar Matthäus schleunigst ein Umbruch vollzogen werden - auf gleich mehreren Ebenen. "Es muss nicht nur die Mannschaft hinterfragt werden, sondern alles", so der 62-Jährige im Interview mit der "Abendzeitung".

"Es ist ja nicht so, dass nur die Spieler Schuld sind. Die Spieler sind vielleicht auch nicht so geführt worden, wie sie es erwartet haben. Das war in den Jahren davor ein bisschen anders", führte Matthäus aus.

Bei Bayern München hätten die Profis zuletzt von Seiten der Verantwortlichen "sehr viel einstecken" und "sehr viel hören" müssen: "Das schmeckt keinem Spieler. Mir hat es früher auch nicht geschmeckt, wenn ich öffentlich in Frage gestellt worden bin."

Matthäus zufolge gibt es derzeit beim FC Bayern gleich mehrere "Baustellen", wenngleich der Klub diese selbst "aufgemacht" habe. Der langjährige Münchner spekulierte über die Gründe: "Ich glaube, das erkennen sie auch selber, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind ja lange genug dabei. Aber vielleicht haben Uli und Kalle auch zu früh das Lenkrad losgelassen."

Matthäus: "Fast 300 Millionen Euro" Ausgaben - doch die Probleme bleiben

Das Problem: Trotz millionenschwerer Transfers, etwa in der Innenverteidigung, habe der FC Bayern keine Stabilität herbeigeführt. Die Abwehr hat sich der Rekordmeister viel kosten lassen, "fast 300 Millionen Euro" musste man für Spieler wie Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Min-Jae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt in den letzten Jahren hinblättern, wie Matthäus vorrechnete.

In den Neuzugängen habe man letztlich aber nicht "solche Spieler wie Mats Hummels oder Jérôme Boateng gefunden, die den Laden früher zusammengehalten haben", so der TV-Experte, der als Beginn der Münchner Probleme mit der Trennung von Hansi Flick sieht.

Matthäus führte aus: "Hansi hatte ein Problem mit Hasan Salihamidzic (ehem. Sportvorstand, Anm. d. Red.), weil es bei den Transfers nicht nach Hansi gegangen ist. Das ist auch verständlich, weil der Verein über allem steht. Da hatte Hasan eben eine andere Position. Hansi hätte gerne andere Transfers gesehen – und ich sage mal einen Namen: Hansi hatte vor vier Jahren schon ein Auge auf Florian Wirtz geworfen. Den hat er damals nicht durchboxen können."