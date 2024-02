Neue Sorgen um BVB-Star Gregor Kobel

IMAGO

Gregor Kobel fehlte dem BVB zuletzt in der Champions League

Im Achtelfinal-Hinspiel gegen PSV Eindhoven (1:1) musste Borussia Dortmund kurzfristig auf Gregor Kobel verzichten. Nun wachsen die Sorgen um den BVB-Torhüter, ein weiterer Ausfall droht.

Die Blessur von Torhüter Gregor Kobel ruft bei Vizemeister Borussia Dortmund Sorgenfalten hervor. Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" steht hinter dem Einsatz des Schweizers im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr) ein großes Fragezeichen.

Bislang hat sich der BVB nicht näher zur Verletzung des Führungsspielers geäußert. Da die Mannschaft von Trainer Edin Terzic nicht schon am Samstag, sondern eben erst tags drauf spielt, bestehe der Regionalzeitung zufolge aber immerhin noch ein wenig Hoffnung, dass Kobel es doch noch rechtzeitig schafft.

Der 26-Jährige hatte sich schon während des Auswärtsspiels der Schwarz-Gelben beim VfL Wolfsburg (1:1) behandeln müssen, als die Fan-Proteste für eine Unterbrechung gesorgt hatten. Am Dienstag in der Champions League in Eindhoven (1:1) gab der Schlussmann dann erst kurz vor dem Anpfiff das Signal, dass er die Partie nicht bestreiten kann. Stattdessen kam Ersatzmann Alexander Meyer in die Startelf, der als starker Rückhalt überzeugte.

Meyer kommt beim BVB schon auf 16 Einsätze

Wie häufig Gregor Kobel mit Verletzungen zu kämpfen hat, zeigt allein schon die Einsatzstatistik seines Stellvertreters. Meyer kam seit seinem Wechsel im Sommer 2022 von Jahn Regensburg zum BVB bereits auf 16 Pflichtspieleinsätze, allein vier in der laufenden Spielzeit.

Im vergangenen September musste Kobel zudem aufgrund von Oberschenkelbeschwerden die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft absagen, im November klagte er dann erneut über muskuläre Probleme. Die Bundesliga-Rückrundenspiele gegen Bochum (3:1) und Heidenheim (0:0) verpasste der Vizekapitän dann krankheitsbedingt.

Gregor Kobel war im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt, wo er sofort den Status der Nummer eins erhielt. Sein Vertrag wurde im vergangenen Oktober bis 2028 verlängert.