BVB denkt offenbar über Beförderung von Top-Talent mit

IMAGO/Patrick Ahlborn

Filippo Mane will sich bei den BVB-Profis durchsetzen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auf der Innenverteidiger-Position nicht allzu üppig besetzt. Nun denkt der BVB offenbar darüber nach, ein Top-Talent aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen - trotz der schweren Verletzung, die zuletzt überstanden werden musste.

Abwehrspieler Filippo Mane aus der U19 des BVB könnte in der kommenden Saison bei den Profis von Borussia Dortmund auflaufen. Die Schwarz-Gelben stellen jene Überlegungen nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" aktuell an. Die Idee: Mane könnte als vierter Innenverteidiger hinter Nico Schlotterbeck, Mats Hummels - sofern dieser seinen auslaufenden Vertrag verlängert - und Niklas Süle fungieren.

Der Revierklub hatte den jungen Italiener im Januar 2022 aus der Jugendabteilung von Genua-Klub Sampdoria verpflichtet.

Nach einem Halbjahr in der U17 rückte er in die U19 auf, für die er bislang 38 Partien bestritt. Dass nicht mehr hinzugekommen sind, liegt vor allem an einer schweren Knieverletzung, die er sich Ende Oktober zugezogen hatte. Nun steht er nach viermonatiger Ausfallzeit kurz vor seinem Comeback. Seit rund einer Woche ist er zurück im Training.

BVB-Talent endlich zurück: "Dortmund ist der beste Platz für mich"

"Diese vier Monate kamen mir sehr lang vor", sagte er gegenüber "Ruhr Nachrichten": "Wir hatten so viele wichtige Spiele, die ich alle verpasst habe. Ich konnte es daher kaum abwarten, endlich zurück zu sein."

Bei Borussia Dortmund besitzt Filippo Mane derzeit noch einen Vertrag bis 2025. Seine Zukunft sieht er voll und ganz beim BVB.

"Dortmund ist der beste Platz für mich. Hier werde ich von jedem sehr gut behandelt", so der 19-Jährige: "Das weiß ich zu schätzen."

Statt in der Bundesliga-Auswahl von Cheftrainer Edin Terzic könnte es für den Youngster derweil aber auch zunächst in der Drittliga-Mannschaft weitergehen. Auch das wäre für Mane eine Option, wie er klarstellte: "Ich bin geduldig und mache mir keinen Druck. Jeder bestreitet seine eigene Reise."