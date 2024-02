Medien: Tuchel wollte Kimmich verkaufen

IMAGO

Kimmich und Goretzka sollten im vergangenen Sommer angeblich verkauft werden

Joshua Kimmich hat beim FC Bayern unter Thomas Tuchel einen schweren Stand. Nun heißt es aus England: Der Noch-Bayern-Trainer wollte den deutschen Nationalspieler abgeben. Auch einen Verkauf von Leon Goretzka soll der 50-Jährige im Sinn gehabt haben.

Nach Angaben von "The Athletic" hat Thomas Tuchel im vergangenen Sommer den Verantwortlichen beim FC Bayern vorgeschlagen, entweder Joshua Kimmich oder Leon Goretzka zu verkaufen.

Beide waren unter seinem Vorgänger Julian Nagelsmann zentrale Säulen im Mittelfeld, beide zeigten sich niedergeschlagen nach der Trennung des heutigen Bundestrainers.

Wie "Bild" derweil berichtet, treffen die Informationen aus England im Fall Goretzka tatsächlich zu. Tuchel wollte den 29-Jährigen zum Verkauf freigeben, der DFB-Star bekannte sich kurz darauf jedoch öffentlich zum deutschen Rekordmeister. Auch in der aktuellen Bayern-Krise denke Goretzka nicht an einen Abschied aus München, so "Bild", wenngleich er bei den Verantwortlichen aufgrund durchwachsener Leistungen unter Beobachtung stehe.

Die Bayern-Bosse stellten sich im vergangenen Sommer allerdings gegen die Verkäufe von Kimmich oder Goretzka, da kein Führungsspieler abgeben werden sollte.

Bayern-Insider: Tuchel hat Kimmich und Goretzka "entmannt"

Dennoch machte Tuchel öffentlich klar, dass er einen anderen Spielertypen benötigt, um seine taktischen Ideen umsetzen zu können. So versuchte der FC Bayern, den englischen Nationalspieler Declan Rice zu bekommen. Kurz vor dem Ende der Transferphase stand dann Joao Palhinha vor einem Wechsel zum FC Bayern, doch der Deal scheiterte.

Tuchel musste am Ende also mit den beiden deutschen Nationalspielern arbeiten.

"Er war wie der Arzt, der gesehen hatte, dass der Patient eine Operation braucht, der dann aber nur eine Therapie verschreiben darf", zitiert "The Athletic" eine Tuchel nahestehende Quelle.

Die Diskussionen um die Stärken und Schwächen der Bayern-Stars wirkte sich allerdings destabilisierend auf die Leistungen des Duos aus. Der 50-Jährige habe Kimmich und Goretzka "entmannt", wie ein nicht näher genannter Insider gegenüber dem Portal einschätzte.