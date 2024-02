Bayern-Offizieller deutet Blitz-Rauswurf von Tuchel an

IMAGO/Joeran Steinsiek

Übersteht Thomas Tuchel die Saison beim FC Bayern?

Mit der vorzeitig verkündeten Trennung hat der FC Bayern Thomas Tuchel zur "lahmen Ente" gemacht. Wie sich die Mannschaft unter ihm in den nächsten Wochen entwickelt, ist nicht abzusehen. Intern halten sie an der Säbener Straße selbst einen Blitz-Rauswurf für möglich.

Wird beim FC Bayern jetzt alles besser - oder noch schlechter? Das ist die große Frage, nachdem man sich zur Trennung von Thomas Tuchel nach der laufenden Spielzeit entschieden hat. Wie Mannschaft, Trainer und Umfeld in den kommenden Wochen auftreten und miteinander umgehen, lässt sich unmöglich vorhersehen.

Sollte sich die sportliche Krise weiter verschärfen und sich der Graben zwischen Mannschaft und Trainer weiter vertiefen, würde der FC Bayern offenbar sogar zum äußersten Mittel greifen und Tuchel noch vor dem Saisonende vor die Tür setzen.

Tuchel-Aus beim FC Bayern vor Saisonende? "Wäre nicht überrascht"

"Ich wäre nicht überrascht, wenn wir es nicht bis zum Sommer schaffen", deutete ein namentlich nicht genannter Offizieller der Münchner gegenüber "The Athletic" einen möglichen Blitz-Rauswurf Tuchels an.

Intern, so heißt es in dem Bericht, gebe es zwar die Erwartung, dass einige der bislang enttäuschenden Profis jetzt einen Zahn zulegen, weil sie sich nicht mehr hinter der unklaren Zukunft auf der Trainerposition verstecken können. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

FC Bayern beschäftigt sich mit zwei Szenarien

Was Tuchel angeht, gibt es zwei Szenarien, die laut "The Athletic" in der Chefetage durchdacht werden. Nummer eins: Der Trainer nimmt nun noch weniger Rücksicht auf das Wohlbefinden der Spieler und trifft "rücksichtslosere" Entscheidungen. Nummer zwei: Er geht auf Kuschelkurs und geht letztlich mehr auf die Wünsche der Spieler ein.

Die Hoffnung der Bosse ist, dass Tuchel alles daran setzt, dass es zu einem Happy End kommt, indem er mit besserer Stimmung an seine Aufgabe herangeht. Doch auch die andere Variante ist zu ihrem Leidwesen eine Option. Sollte dieser Fall eintreten, wird womöglich schon zeitnah ein anderer Trainer auf der Bank sitzen - und zwar noch weit vor dem Saisonende.