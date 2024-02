Die Auslosung der Europa League im Stream

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Das Objekt der Begierde in der Europa League

Die Achtelfinal-Teilnehmer der Europa League stehen fest. Mit Bayer 04 Leverkusen und dem SC Freiburg sind noch zwei deutsche Mannschaften im Wettbewerb vertreten. Auf wen treffen die Bundesligisten in der nächsten Runde? Die Antwort gibt es bei der Auslosung in Nyon.

Wie sehen die Achtelfinal-Partien der Europa League aus? sport.de zeigt die Auslosung aus Nyon ab 12:00 Uhr im Live-Stream (das Video öffnet sich oben im Bild).

Während Bayer Leverkusen in der Europa League als Gruppensieger schon für das Achtelfinale qualifiziert war, musste der SC Freiburg als Gruppenzweiter durch die Playoffs, setzte man sich gegen RC Lens durch.

Im Zwischenrunden-Rückspiel rang das Team von Trainer Christian Streich die Franzosen nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (2:2, 0:2) nach Verlängerung nieder und veredelte seine starke Leistung der Vorwoche.

Beim Hinspiel im nordfranzösischen Hexenkessel hatte sich der Bundesligist ein torloses Remis erkämpft, nun fiebert der SCF dem nächsten Hochkaräter entgegen.

Bayer Leverkusen untermauert Titelambitionen

Bayer Leverkusen hatte zuvor seine Titelambitionen untermauert und war als einziges Team ohne Punktverlust ins Achtelfinale gestürmt.

Bei der Auslosung gibt es zwei Töpfe. In einem stecken die Lose der Gruppensieger, im anderen die der Playoff-Sieger. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften eines Landesverbands dürfen nicht gegeneinander spielen.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 7. März 2024 ausgetragen, die Rückspiele am 14. März. Das Finale steigt am 22. Mai in Dublin.

Gesetzte Teams: West Ham United, Brighton & Hove Albion, Rangers, Atalanta Bergamo, FC Liverpool, FC Villarreal, Slavia Prag, Bayer Leverkusen

Ungesetzte Teams: AC Mailand, SC Freiburg, Benfica Lissabon, Qarabag Agdam, AS Rom, Sporting Lissabon, Sparta Prag, Olympique Marseille