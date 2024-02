LIVE: Die Auslosung der Conference League im Stream

IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Das Achtelfinale der Conference League wird ausgelost

Die Achtelfinalisten der Conference League blicken am Freitag gespannt nach Nyon. Dort findet die Auslosung der Achtelfinals statt.

Wie sehen die Achtelfinal-Partien der Conference League aus? sport.de zeigt die Auslosung aus Nyon ab 13:00 Uhr im Live-Stream (das Video öffnet sich oben im Bild).

Das Achtelfinale der Conference League findet ohne Eintracht Frankfurt statt. Die als Titelkandidat gehandelte Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller verpasste durch ein 1:2 (0:0) gegen Union Saint-Gilloise den Einzug in die nächste Runde und verabschiedete sich nach einem über weite Strecken leblosen Auftritt bereits in der Zwischenrunde aus dem Wettbewerb.

Der Europa-League-Sieger von 2022 schaffte es nicht, an die begeisternden Auftritte der vergangenen Jahre auf internationaler Bühne anzuknüpfen.

Für eine Überraschung sorgte indes Dinamo Zagreb. Der kroatische Meister schaltete Real Betis aus Sevilla eine Woche nach dem 1:0-Sieg in Spanien mit einem 1:1 (0:1) aus.

Ajax Amsterdam entging einer Blamage nur knapp. Gegen den FK Bodö/Glimt gewannen die Niederländer mit 2:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung. Im Hinspiel hatte Ajax mit 0:2 zurückgelegen, mit zwei Treffern in der Nachspielzeit aber ein 2:2 gerettet.

Bei der Auslosung gibt es zwei Töpfe. In einem stecken die Lose der Gruppensieger, im anderen die der Playoff-Sieger. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht. Mannschaften eines Landesverbands dürfen nicht gegeneinander spielen.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 7. März 2024 ausgetragen, die Rückspiele am 14. März. Das Finale steigt am 29. Mai in Athen.

Gesetzte Teams: OSC Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, FC Brügge, Aston Villa, AC Florenz, PAOK Thessaloniki, Fenerbahce

Ungesetzte Teams: Maccabi Haifa, Servette Genf, Dinamo Zagreb, Ajax Amsterdam, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Olympiakos Piräus, Molde FK