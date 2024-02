Nagelsmann überrascht: Neue Kimmich-Rolle bestätigt

IMAGO/Laci Perenyi

Künftig nicht mehr im zentralen Mittelfeld: Joshua Kimmich im DFB-Dress

Immer wieder wird in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft über die Rolle von Joshua Kimmich diskutiert. Auf welcher Position spielt der Führungsspieler des FC Bayern am besten? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nun in einem Interview erklärt, sich bereits festgelegt zu haben.

Kleine Überraschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich mehrere Monate vor der Heim-Europameisterschaft darauf festgelegt, welche Rolle Bayern Münchens Joshua Kimmich in der DFB-Auswahl einnehmen soll. Der 29-Jährige spielt künftig auf der Rechtsverteidiger-Position, wie Nagelsmann in einem "Spiegel"-Interview verriet.

Angesprochen darauf, ob es innerhalb der Mannschaft Widerstände gegen die angekündigte Rückkehr von Toni Kroos gegeben habe, erklärte der 36-Jährige: "Ich habe mit vielen Spielern vorab telefoniert und genau zugehört, ob da einer ein Problem mit Kroos haben könnte. Im Gegenteil! Alle waren sehr positiv." Auch Kimmich zähle ausdrücklich dazu, so Nagelsmann.

"Er hätte im Übrigen auch rechts hinten gespielt, wenn Kroos nicht zurückgekehrt wäre", stellte der Bundestrainer heraus.

Nagelsmann: "Bei der Nationalmannschaft muss man sich unterordnen"

Zu Zeiten beim FC Bayern, wo Nagelsmann zwischen Juli 2021 und März 2023 an der Seitenlinie stand, war Kimmich noch als zentraler Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld gesetzt. Beiden wird ein gutes Verhältnis nachgesagt, wie auch Kimmichs Bestürzung nach der Entlassung des Trainers gut zeigte.

Nun erklärte Nagelsmann: "Klar, jeder Spieler hat eine Lieblingsposition. Würde ich Manuel Neuer fragen, würde der bestimmt gern mal im Mittelfeld den Regisseur spielen wollen, was er womöglich auch kann. Aber er ist eben viel besser als Torwart. Was ich damit sagen will: Bei der Nationalmannschaft muss man sich unterordnen. Da ist man ein Diener für sein Land. Kimmich ist das."

Nagelsmann will "mehr Spieler wie Groß"

Joshua Kimmich hatte seine Karriere in der A-Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger begonnen, war dann nach der WM 2018 ins zentral-defensive Mittelfeld gewechselt. Auch unter Nagelsmann bestritt er die jüngsten Länderspiele gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) auf der Sechs.

Nun wird Toni Kroos jedoch eine gewichtige Rolle neben DFB-Kapitän Ilkay Gündogan im Mittelfeld spielen. Zudem kämpfen Leon Goretzka, Pascal Groß oder Robert Andrich um Einsatzmöglichkeiten.

Klar sei laut Nagelsmann: "Wir werden mehr Spieler im Kader haben wie Pascal Groß, die sich auch mal für andere reinwerfen und denen es weniger darum geht, mit einem tollen Pass zu glänzen." Er wolle künftig auf "Mentalität" setzen.