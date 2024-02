Was ist beim FC Bayern schiefgelaufen, Herr Tuchel?

IMAGO

Thomas Tuchel wird spätestens ab Sommer nicht mehr Trainer des FC Bayern sein

Am Samstagabend (18:30 Uhr) trifft der FC Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga auf RB Leipzig. Vor der Partie stellt sich der scheidende Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten. Dabei dürfte es natürlich auch um seine persönliche Zukunft gehen.

sport.de berichtet heute ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters.

+++ Fliegt Tuchel bei einer Niederlage gegen RB Leipzig doch schneller? +++

Die Meisterschaft ist für den FC Bayern in weite Ferne gerückt. Vor dem Spieltag liegt Bayer Leverkusen mit acht Punkten Vorsprung komfortabel auf Platz eins. Auch in der Champions League ist der Druck nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Lazio Rom riesig.

Im Sommer trennen sich die Wege des deutschen Rekordmeisters und Thomas Tuchel in jedem Fall. Niederlagen gegen RB Leipzig oder Lazio Rom könnten jedoch für eine vorzeitige Trennung sorgen.

+++ Bayern-Führung nimmt Spieler in Pflicht +++

Die Verantwortlichen des FC Bayern wollen hingegen die Spieler in die Pflicht nehmen. Diese hatten in den letzten Monaten zu selten gute Leistungen gezeigt. Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender, dazu: "Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."

+++ Ist RB Leipzig der Angstgegner des FC Bayern? +++

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit dürfte bei den Münchnern nicht für Freude sorgen. Die "Roten Bullen" verloren zuletzt im Februar 2022 gegen den FCB. Seither gab es zwei Unentschieden und einen Sieg für die Leipziger in der Liga. Zu Beginn der laufenden Saison gewann die Mannschaft von Marco Rose im Supercup zudem mit 3:0 und nahm dem FC Bayern den ersten Titel weg.