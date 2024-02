Nagelsmann rechnet mit dem FC Bayern ab

IMAGO/TEAM2sportphoto

Julian Nagelsmann bei seinem letzten Spiel als Trainer des FC Bayern

Vor knapp einem Jahr musste Julian Nagelsmann seine Koffer beim FC Bayern packen. Obwohl der 36-Jährige nur wenige Monate nach seinem Aus in München den äußerst prestigeträchtigen Job als Bundestrainer antrat, ärgern ihn einige Aspekte seiner Entlassung bis heute.

"Wir haben damals neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund verspielt. Mit Thomas Tuchel war ein anderer Trainer sofort verfügbar. Und so kommt das dann", zeichnete Nagelsmann das Zustandekommen seiner Freistellung beim FC Bayern im Interview mit dem "Spiegel" zunächst recht nüchtern nach.

In der Folge machte der Übungsleiter allerdings keinen Hehl aus seinem Unverständnis für sein plötzliches Aus beim deutschen Rekordmeister.

"Ich wurde bei Bayern verpflichtet mit der Maßgabe, Dinge zu verändern. Es gibt Klubs, die geben einem die Zeit. Jürgen Klopp war fünf Jahre beim FC Liverpool, bis er dort erstmals Meister wurde. Pep Guardiola holte erst nach sieben Jahren den Champions-League-Titel mit Manchester City. Die Trainer bei Bayern München bekommen nicht so viel Zeit, um etwas zu entwickeln", merkte Nagelsmann kritisch an.

Passend dazu hatte der FC Bayern erst am Mittwoch verkündet, sich nach der laufenden Saison von Nagelsmann-Nachfolger Tuchel zu trennen. Sportlich läuft das Starensemble von der Säbener Straße erneut den hohen Erwartungen hinterher.

Nagelsmann wehrt sich gegen Vorwürfe des FC Bayern

Was Nagelsmann auch mehr als elf Monate nach seiner Entlassung noch in Rage versetzt, sind die Vorwürfe, die ihm später auch von Bayern-Offiziellen gemacht wurden.

"Mir wurde damals vorgeworfen, ich sei nach einer Niederlage gegen Bayer Leverkusen nicht erreichbar gewesen. Das stimmte einfach nicht. Ich war von Montag bis Mittwoch ganz normal im Büro am Trainingsgelände an der Säbener Straße. Als Einziger übrigens, sonst war keiner der Verantwortlichen da", stellte der Bundestrainer klar.

Er sei "dann Mittwochmittag bis Freitagmorgen in den Kurzurlaub gefahren", was "auch so genehmigt" gewesen sei, betonte Nagelsmann.

Bayern-Patron Uli Hoeneß war einer der größten Kritiker des Ski-Trips. "Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen", hatte der Aufsichtsrat dem "kicker" 2023 gesagt.