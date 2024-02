Pikante These: Greift Tuchel jetzt "noch rigoroser" durch?

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Spätestens am 1. Juli ist Thomas Tuchel beim FC Bayern Geschichte. Der frühere Münchner Mario Basler ist von der Entscheidung zur Trennung nicht vollends überzeugt.

Er sei von der Nachricht, dass beide Seiten die Zusammenarbeit schon im Sommer beenden, "überrascht" gewesen, verriet der 55-Jährige im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung": "Diese Variante hatte ich nicht auf dem Schirm."

Tuchels Vertrag wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen, wird nun aber vorzeitig aufgelöst. Die Nachfolgersuche läuft bereits auf Hochtouren.

Basler unkte: "Wer soll diese Truppe denn trainieren? Der liebe Gott, Jürgen Klopp? Die können gerade beide nicht."

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Tuchel viel Kritik einstecken müssen. "Man hat bei ihm vom ersten Tag an Fehler gesucht, war ihm permanent auf der Spur. Manches davon war unter der Gürtellinie und selbst für mich einen Zacken zu scharf", so Basler.

Infolgedessen habe der Übungsleiter "irgendwann keinen Bock mehr gehabt, ständig als Buhmann durchs Dorf getrieben zu werden", gab der Europameister von 1996 zu bedenken.

Als "Lame Duck" sieht er Tuchel nicht: "Er hat sich vorher schon von nichts und niemand reinsingen lassen, er wird seinen Weg jetzt noch rigoroser gehen."

Tuchel-Aus "wirft kein gutes Licht" auf den FC Bayern

Basler nutzte die Gelegenheit, um mit den Entscheidungsträgern beim FC Bayern abzurechnen.

"Der Rauswurf von Julian Nagelsmann war ein Fehler, die baldige Trennung von Tuchel wirft auch kein gutes Licht auf die Säbener Straße. Ich war mir sicher, dass Uli Hoeneß und Co. komplett im Bilde sind, was an der Spiel- und Kaderfront falsch läuft und gelaufen ist und an Tuchel festhalten werden", erklärte der gebürtige Pfälzer.

Ob der scheidende Trainer die Saison in München tatsächlich noch beenden darf oder doch vorzeitig entlassen wird, werden die kommenden Ergebnisse in der Bundesliga und der Champions League zeigen.

"Das kann nach ein, zwei weiteren Niederlagen ganz schnell zur sofortigen Trennung führen", prophezeite Basler.