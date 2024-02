Nagelsmann überrascht mit seltsamen Sané-Aussagen

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Julian Nagelsmann und Leroy Sané arbeiteten einst schon beim FC Bayern zusammen

An Leroy Sané scheiden sich die Geister - sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Offensivstar in beiden Umfeldern erlebt und glaubt zu wissen, wie man ihn anpacken muss.

Die Experten sind sich einig, dass Leroy Sané seine bislang beste Saion im Trikot des FC Bayern spielt. In 32 Pflichtspielen sammelte der Tempodribbler neun Tore und zwölf Vorlagen, einzig Rekordeinkauf Harry Kane war effektiver.

Dennoch wurde in den vergangenen Wochen wieder einmal Kritik an Sané laut. Seit es in München sportlich bergab geht, hat auch der 28-Jährige leistungstechnisch nachgelassen und zuletzt sogar seinen Stammplatz verloren.

Julian Nagelsmann hat das Auf und Ab bei Sané schon häufiger erlebt. Im Interview mit dem "Spiegel" äußerte sich der DFB-Coach nun zum wankelmütigen Angreifer.

"Leroy ist schon speziell. Ein toller Mensch mit feinem Charakter. Aber auf dem Platz mit Ecken und Kanten", sagte Nagelsmann über seinen Schützling.

Der Bundestrainer weiter: "Da kann er mit Frustration schlechter umgehen, etwa wenn ein Pass nicht ankommt. Aber in einem guten Mannschaftsgefüge kann man so was auffangen, und am Ende profitieren alle von ihm. Denn er hat als Fußballer etwas Besonderes, kann Spiele entscheiden."

Beim FC Bayern wie beim DFB? "Nur mit Sanés wird man nichts gewinnen"

Nagelsmann verdeutlichte, dass ein solcher Spielertyp für jedes Team Vor- und Nachteile mit sich bringt. "Nur mit Leroy Sanés wird man nichts gewinnen – aber ohne ihn auch nicht", erklärte der Nachfolger von Hansi Flick.

Zudem verriet er, wie man den Edeltechniker motivieren kann. "Leroy Sané bekommt man damit, wenn man ihm mal einen freien Tag in Aussicht stellt. Dann hat er danach wieder den Kopf frei und ist voll bei der Sache", enthüllte Nagelsmann.

Bei der Heim-Europameisterschaft hofft Sané auf einen Platz in der ersten Elf, muss dafür jedoch wieder konstanter auftreten. Für Deutschland absolvierte der Ex-Schalker bislang 59 Länderspiele (13 Treffer, sieben Assists).