LIVE: Wie steht es um Kobel und Süle, Herr Terzic?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Trainer Edin Terzic will seine Mannschaft wieder siegen sehen

Am Sonntagabend (17:30 Uhr) empfängt Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim. Vor der Partie stellt sich BVB-Trainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten. Von Interesse dürfte vor allem der Gesundheitszustand von Gregor Kobel sein.

sport.de berichtet heute ab 14:30 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der Pressekonferenz des amtierenden Vizemeisters.

+++ Wer fehlt beim BVB? +++

Wie schon beim 1:1 gegen PSV Eindhoven im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals, wird Gregor Kobel dem BVB fehlen. Ein Einsatz des Keepers ist laut "Sky"-Informationen ausgeschlossen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schweizer mit einer Muskelverletzung passen muss. BVB-Berater Matthias Sammer zeigte sich schon nach der Partie gegen Eindhoven verwundert: "Ich bin auch überrascht. Man muss die Ursachen analysieren. Es passiert ein bisschen zu oft bei Gregor."

Als Ersatz dürfte erneut Alexander Meyer zwischen den Pfosten stehen. Auch Innenverteidiger Niklas Süle ist fraglich. Der 28-Jährige war zuletzt krank.

+++ Dortmund braucht dringend wieder einen Sieg +++

Von den letzten drei Spielen in der Bundesliga konnte der BVB nur eines gewinnen (3:0 gegen den SC Freiburg). Gegen Heidenheim (0:0) und den VfL Wolfsburg (1:1) kam die Mannschaft von Edin Terzic hingegen nicht über ein Unentschieden hinaus. Auch in der Champions League musste sich Borussia Dortmund mit einem Remis begnügen (1:1 gegen PSV Eindhoven). In der Liga streitet sich der BVB mit RB Leipzig um den vierten Tabellenplatz.

Dieser würde am Ende der Saison für einen Einzug in die Gruppenphase der Champions League berechtigen. Die "Roten Bullen" haben vor dem 23. Spieltag allerdings nur einen Punkt weniger auf dem Konto als der BVB, könnte die Schwarz-Gelben mit einem Sieg über den FC Bayern einen Tag vorher gehörig unter Druck setzen.