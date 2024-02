Neuer Job? Tuchel hat schon "eine Idee"

IMAGO

Thomas Tuchels Kapitel beim FC Bayern wird vorzeitig enden

Thomas Tuchel wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen, ein Jahr vor dem eigentlich vereinbarten Vertragsende. Angesprochen auf seine Zukunftspläne gab sich der Münchner Noch-Cheftrainer bedeckt. Gedanken hat er sich dennoch schon gemacht, wie er verriet.

"Bis zum Saisonende wird bei mir gar nichts passieren", stellte Thomas Tuchel auf der Spieltagspressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) klar: "Ab Sommer weiß ich nicht, was passieren wird. Ich werde jetzt keinen Einfluss darauf nehmen."

Es habe für ihn noch "nie funktioniert", wenn er "während eines Jobs über andere Dinge" nachdenkt und neue Schritte plant. "Dieser Job funktioniert für mich nur mit 100 Prozent."

Dennoch: Tuchel bekannte zugleich, er habe "eine Idee. Aber die Idee muss in der Schublade bleiben, bis das letzte Spiel gespielt ist. Sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniere ich nicht. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, das geht nur mit 100 Prozent für die Aufgabe, in der ich jetzt bin."

Bis zum Saisonende laute seine Aufgabe "zu 100 Prozent Bayern München".

Tuchel: "Wenn es einen eindeutigen Schuldigen gäbe ..."

Ende Januar hatte Thomas Tuchel am Rande eines Fantreffens verraten, dass ihn "das Ausland auf jeden Fall noch einmal reizen" würde. Vor allem die spanische Liga sei "außergewöhnlich".

Der FC Bayern hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, dass man sich mit dem 50-Jährigen einvernehmlich auf eine Trennung zum 30. Juni verständigt hat. Tags zuvor habe Tuchel mit den Verantwortlichen des FC Bayern ein Gespräch geführt, in dem die Trennung beschlossen wurde.

"Wir sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen und mit der Punktausbeute und den drei Niederlagen in Folge", hob Tuchel derweil hervor: "Es ist kein eindeutiges Bild. Wenn es ein eindeutiges Bild und einen eindeutigen Schuldigen gäbe, in dem Fall den Trainer, dann säße heute jemand anderes hier auf der PK. Ich denke, das impliziert die Entscheidung auch."